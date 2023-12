– Dette er ekstreme nedbørsmengder som gir vanskelige kjøreforhold, sier Tore Jan Hansen i Statens vegvesen.

Lørdag formiddag har han hatt møte med alle veieiere, meteorologisk institutt og politiet for å forberede seg på snøværet som er ventet nyttårsaften.

Fra søndag formiddag er det ventet svært mye snø i Agder og sørlige deler av Vestfold og Telemark.

De verste kjøreforholdene ser ut til å bli kveld og natt nyttårsaften.

Ifølge vegvesenet kan det komme ti centimeter snø i timen, noe som vil gjøre det umulig å holde snøen unna veiene.

På Sør- og Østlandet er det også meldt kraftig vind.

Ber trafikanter ta ansvar

Hansen i vegvesenet sier de er forberedt, men at de med slike mengder er avhengige av hjelp fra trafikantene.

– Dersom alle begrenser kjøringen til det nødvendige, er mye gjort. Det jeg frykter mest er nyttårsgjester i pent tøy som blir sittende i en kald bil i kø, sier han.

Statens vegvesen, Nye veier, fylkeskommunene og politiet ber alle som skal ut på veiene om å beregne ekstra tid og vurdere om reisen i det hele tatt er nødvendig.

Han minner om at det er førers ansvar å vurdere om det er forsvarlig å kjøre.

Kan komme opp mot 1 meter snø

Statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe bekrefter at det er Sør- og Østlandet som får de vanskeligste værforholdene nyttårshelga.

Lørdag oppdaterte Varsom meldingene med å sende ut oransje farevarsel for snø i deler av Sør- og Østlandet.

I områdene med oransje farevarsel kan det komme mellom 30 og 100 centimeter snø. I området med gult farevarsel kan det komme mellom 15-40 centimeter, ifølge Meteorologisk institutt.

Farevarselet gjelder fra klokka 11:00 søndag til klokka 09:00 tirsdag.

Det er sendt ut oransje og gult farevarsel om snø fra nyttårsaften til 2. januar. I det oransje området kan det komme mellom 30-100 centimeter snø. I gult område kan det komme mellom 15 og 40 centimeter snø. Foto: Meteorologisk institutt

Store kontraster i været

Mens man i sør må forberede seg på å gå inn i det nye året med snø og vind mange steder, er de store værvinnerne nyttårsaften Nord-Norge og Midt-Norge.

Der byr værgudene på mye klart og kaldt vintervær.

– Det kan bli litt kaldt mange steder, så det kan vere lurt å ta på seg mye klær, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe.

I Trøndelag og Møre og Romsdal vil vinden være mer sjenerende.

– Særlig nord i Trøndelag vil vinden merkes godt og gjøre at det føles litt ekstra kaldt og surt, selv om været er klart og fint, sier Walløe.

I Nordland kan man vente seg ein fin nyttårskveld med østlige vinder.

Meteorologen sier at det blir kaldt, men ikkje superkaldt. I Bodø kan det komme liten kuling med frisk bris.

– Det er vel ofte nordlys i Nord-Norge når det er lite skyer, men det er ikke så lett å si på forhånd. Det må man sjekke på nordlys-varselet når det nærmer seg, men det er ikke helt mitt bord.

Folk nord i landet kan glede seg til flotte forhold for festfyrverkeri med stjerneklart og maksimalt opp i frisk bris, aller lengst nord, ifølge Alsvik Walløe.

Utfordringer for fyrverkeri

På Vestlandet og i Trøndelag er det ikke meldt snø, men kraftig vind kan gi utfordringer for de som elsker fyrverkeri.

– Det er ein jo dårleg kombo med fyrverkeri, sterk vind og store nedbørsmengder. Det seier statsmeteorolog, Terje Alsvik Walløe.

Han tenker særlig på Agder og sørlige deler av Østlandet. Her er det sendt ut oransje farevarsel for snø, og gult varsel for mye vind på nyttårsaften.

Brannsjef Thoralf Bjørnbakk Juva, i Østre Agder Brannvesen opplyser at de har økt beredskap i jule- og nyttårshelga.

Han sier den varslede vinden opp i sterk kuling er svært utfordrende og kan skape farlige situasjoner under nyttårsfeiringen.

– Problemet er at fyrverkeriet lett kan endre retning når det kjommer kraftige vindkast. Folk som skyter opp eller som bare ser på, kan få dette rett i ansiktet.

Brannsjef Thoralf Bjørnbakk Juva, i Østre Agder Brannvesen seier det ikkje er noko skam å droppe fyrverkeri dersom vertilhøva gjør det uforsvarleg. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Juva mener det ikke er noe skam å droppe fyrverkeriet under slike forhold. Han ber også folk som håndterer fyrverkeri om å sikre seg med briller.

Snøvêret kan også hindre sikten for de som brukar festfyrverkeriet. Brannvesenet fryktar også at kraftig vind også kan auka brannfaren.

– Når fyrverkeriet endrer retning kan det gå inn i bygninger og tenne disse. Det så vi skje på ein skole for ikke mange år siden, fortel Juva.

Det er også sendt ut gult farevarsel for kuling for Karmøy og Utsira nord, og gult farevarsel for storm for Utsira sør i Rogaland.

– Det vil vere mye vind i hele fylket, det er greit å vere obs på nyttår og bruke vernebriller og passe ekstra godt på, sier meteorolog Alexander Skeltved.

Også i Sunnhordland er det ventet kraftige vindkast. Lokalt kan kastene komme opp i 27-33 m/s, noe som i verste fall betyr sterk storm eller kast i orkan styrke.