– Jeg vet at de finnes, men ute i terrenget ser jeg dem ikke i det hele tatt. For meg framstår de grå, sier Øystein Hildebrandt fra Vennesla i Agder.

Han viser til de røde T-ene til Den Norske Turistforening (DNT). De har cirka 20.000 kilometer med merkede sommerruter i hele landet.

For de aller fleste er den kjente T-en som viser vei et godt hjelpemiddel, men mange av dem som er fargeblinde eller fargesvake ser dem ikke.

Hildebrandt er mye ute i skog og mark, men en rød T har han aldri sett.

– Når den i tillegg er malt på en grå stein i fjellet, blir den nærmest usynlig. For meg er rødt, grønt og oransje helt umulig å se.

DNT har merket rundt 20.000 kilometer med sommerruter her til lands. De første turløypene ble merket rødt allerede på 1880-tallet. Foto: Marius Dalseg Sætre / Marius Dalseg Sætre

Ønsker en gul T

Ifølge Norges Blindeforbund er det i dag over 100.000 her til lands som er fargesvake.

Det gjelder rundt åtte prosent av alle menn og under én prosent av kvinner.

For mange av disse er det helt umulig å se rødfarge.

Fargeblindhet Ekspandér faktaboks Fargeblindhet er oftest medfødt, kjønnsbundet og skyldes feil i tappene i øyet.

Å være fargeblind eller fargesvak dreier seg om å oppfatte farger annerledes enn det som er vanlig, med vanskeligheter med å skille mellom visse farger, vanligvis rød og grønn.

Noen få har problemer med gult og blått, mens de færreste er fullstendig fargeblinde.

Personer som er fullstendig fargeblinde ser bare gråtoner og har ofte også generelt nedsatt syn og kan være sensitive for lys. Kilder: Store norske leksikon, Lommelegen og Norges Blindeforbund.

Terje André Olsen, forbundsleder i Norges Blindeforbund, ønsker en dialog med DNT om fargevalg.

– Vi er ikke sikre på hvilken farge som er best, men siden synlighet er viktig kunne vi med fordel prøvd ut andre fargekombinasjoner. Det er viktig å inkludere alle i friluftslivet, sier Olsen.

Han mener DNT kunne ha prøvd ut ny merking noen steder, men ser at dette er en stor jobb.

Sigrun Arnardottir Storaker er daglig leder i Norges Blindeforbund Vest- Agder.

Hun ønsker seg gule T-er eller gult rundt den røde T-en som er lettere å se for fargesvake.

– Det er ikke for ingenting at vi har gått fra hvitt til gult i trafikken for eksempel. Hvis vi hadde benyttet oss av signalgult og gjerne litt større bokstaver hadde det vært fint.

Sigrun Arnardottir Storaker i Norsk Blindeforbund. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

DNT endret fargekoden

DNT er kjent med at mange sliter med å se de røde T-ene. De får årlig flere henvendelser om dette.

Det bekrefter Anne-Mari Planke, fagsjef for friluftsliv.

Hun sier de strekker seg langt for at alle skal finne lett fram og føle seg trygge i turrutene deres på fjellet.

– Hvis det er tilstrekkelig mange som synes dette er en stor utfordring, vil vi se på dette når standarden skal revideres på nytt, sier hun.

Fagsjefen viser da til rødfargen som brukes til merking av turruter på fjellet og på T-en.

Hun forteller at de for noen år siden la til mer oransje i rødfargen for å øke kontrasten.

Fargekoden er tilpasset for at den skal være lettere å se for fargesvake.

– Hittil har vi tenkt at dette er tilstrekkelig. De siste årene har det også vært mer fokus på skilting. Mange bruker også digitale hjelpemidler som GPS når de er ute på tur, sier Planke.

Hun forteller at vardene først og fremst er de som viser vei. T-ene er et ekstra hjelpemiddel.

– I skogen merker vi for øvrig turrutene med blå maling for at de skal synes bedre for fargesvake mot den grønne skogen, forklarer hun.

Anne-Mari Planke, fagsjef for friluftsliv i DNT, sier organisasjonen ønsker å lytte til de som mener fargen på de røde T-ene er en utfordring. Foto: Julie Maske

Merket med gult og rødt

I Stranda kommune på Sunnmøre har Berge Lied og resten av trimgruppa funnet en løsning på problemet. Lied er selv fargesvak og sliter med å se de røde merkene.

For fem år siden merket de derfor opp turstiene både med gult og rødt.

– Den kombinasjonen synes veldig godt for oss som er fargesvake. Andre med det samme problemet har også sagt at det er en god merking, sier Lied.