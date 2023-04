– Jeg tror ikke så mange vil oppleve dette væromslaget som så all right. Det er bare å nyte godværet nå mens man har det, sier vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan ved Meteorologisk institutt.

De siste dagene har folk i Sør-Øst Norge nytt godt av et høytrykk som har gitt sommerlige temperaturer. I går nærmest temperaturen seg 20-tallet flere steder i landet.

Varmest var det på Etne på Vestlandet med 21, 7 grader, ifølge Granan. På Kjevik i Kristiansand viste gradestokken på det meste 15, 7 grader.

Men det skal dessverre ikke vare.

I går koste folk seg på Stumpestrendene i Mandal. Søndag blir det ikke like idyllisk på denne stranda ifølge værvarselet. Foto: Anne Skjølaas

Gult farevarsel i fjellet

Fra lørdag ettermiddag vil det skye til over store deler av Sør-Norge, Vestlandet og deler av Trøndelag.

Søndag blir det nedbør og den vil komme som snø enkelte plasser.

– Nedbøren i Agder vil strekke seg mot Telemark og Østlandet. Fra søndag morgen vil det være nedbør hele veien til Møre og Romsdal og opp mot Trøndelag, sier Granan.

Meteorologisk institutt har i dag sendt ut et gult farevarsel for snø på Østlandet nord for Lillehammer, sør i Trøndelag og fjellet i Sør-Norge.

Varselet gjelder fra søndag morgen til sent søndag kveld.

Det er fare for lokalt vanskelige kjøreforhold i deler av Østlandet og Trøndelag samt på fjellovergangene søndag. Foto: Meteorologisk institutt

Vent med dekkskiftet

Det er spesielt fjellovergangene Granan roper et varsku om.

Snøværet vil gi lokalt vanskelige kjøreforhold på Hardangervidda, over Dovrefjell og sørlige områder av Trøndelag.

Meteorologen anbefaler folk å sørge for at bilen er godt skodd denne helga dersom de skal kjøre over fjellet.

– Selv om det er bra vær når man kjører opp dit så kan det være snø når man skal ned. I fjellovergangene ville jeg vært varsom med å kjøre på sommerdekk, sier Granan.

Nordavind i sikte

Nedbøren skal avta utover neste uke. For Oslo-området blir det en del skyer til og med onsdag.

Varmen derimot lar vente på seg. I Oslo vil det bli mellom 5 og 7 grader på dagtid til uka.

– Vi får ikke tilbake det høytrykksværet vi har hatt. Temperaturene holder seg relativt lave fram mot neste helg, sier Granan.

Han forteller at dette skyldes nordavind.

– Det har vært noen gode og varme dager nå og siste mulighet er i dag.

– Så hvis folk ønsker å ta seg en utepils er det i dag som gjelder?

– Ja, det er det. I alle fall hvis man vil ha sol.