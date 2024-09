Faren knyttes til kokain-båt i Spania: – Helt forferdelig

– Vi syns det er helt forferdelig at han er der helt alene, og ikke kan språket, sier datteren.

For én uke siden ble faren utlevert til Spania, siktet i det som omtales som «den største narkobåt-saken i verden».

Siden har ingen hørt fra han.

Verken familien, mannens norske advokat Brynjar Meling eller Utenriksdepartementet vet hvor i Spania han er.

– Det vi er mest spent på, det er jo bare å høre fra han at han har det bra, sier datteren.

Faren til Anniken Kristiansen var med på å seile i denne seilbåten som et vennepar fra Kristiansand som de skal ha leid på Finn.no. Bildet er tatt i Spania. Foto: Privat

– Må ha skjedd en feil

Rundt 50 personer er pågrepet i den omfattende «kokainbåt-saken». Det dreier seg om store mengder kokain som skal ha blitt smuglet til og fra Spania.

Tolv nordmenn er pågrepet og ønsket utlevert, ifølge Fædrelandsvennen.

Faren til Anniken Kristiansen er en av dem. Han nekter straffskyld.

Ifølge forsvarer Brynjar Meling, er ikke mannen dømt fra før av.

– Vi har aldri vært i tvil om at det må ha skjedd en feil, sier datteren.

Advokat Brynjar Meling er forsvarer til den kokain-siktede sørlendingen. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Datteren beskriver faren som en stille og rolig type som det ikke er noe bråk rundt.

– Det er jo ikke noe vi har sett komme i det hele tatt. Han har vært på feil sted til feil tid, mener datteren.

NRK har bedt om innsyn i strafferegisteret, men foreløpig ikke fått svar.

På tur med et vennepar

Datteren forteller at faren ved to anledninger har vært på seiltur i Spania med et vennepar. Dette venneparet er også siktet i saken, og utlevert til Spania.

Båten skal paret ha leid på Finn, ifølge datteren.

Dette er saken Mannen i 60-årene fra Kristiansand er én av tolv nordmenn som er pågrepet i den internasjonale smuglersaken som har fått navnet «Operasjon Mentor».

To andre sørlendinger er også pågrepet og utlevert til Spania.

To andre nordmenn skal være sentrale i det internasjonale nettverket, har NRK tidligere omtalt.

Til sammen er drøyt 50 personer arrestert, ifølge Europol.

Politiet mener nettverket til sammen har 20 seilbåter som de har brukt til å frakte store mengder kokain til Spania.

Colombiansk politi sier også at to seilbåter stod klare til å frakte ett tonn kokain til Spania. Den ene nordmannen skulle ha ansvaret for transporten.

Og det er denne båten som nå kobles til nettverket.

Datteren kjenner til deler av arrestordren fra Spania, der det ifølge henne står at faren og de to andre sørlendingene har vært om bord på en båt som angivelig skal ha hjulpet en «kokainbåt» som var i ferd med å gå ned.

Dette mener datteren ikke har skjedd.

Anniken Kristiansen er urolig for faren. Hun lurer på om han kanskje er i Madrid, men er usikker. Det har gått en uke siden hun sist hørte fra han. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Bekymret for rettssikkerheten

Familien reagerer på at det har gått en uke uten at de har hørt noe fra mannen i 60-årene.

Nå er de bekymret for om rettssikkerheten hans blir godt nok ivaretatt i Spania.

At han får en egen tolk og forsvarer, er noe av det datteren er mest opptatt av.

Hun er også kritisk til at norsk politi ikke har gjort egne etterforskningsskritt i saken, før han ble utlevert.

Agder politidistrikt bekreftet at de ikke har gjort egen etterforskning opp mot mistankegrunnlaget.

– Politiet har, i tråd med arrestordreloven, lagt til grunn arrestordren slik den foreligger fra spanske myndigheter, sier påtaleansvarlig Bernt Olav Bryge.

Politiadvokat Bernt Olav Bryge i Agder politidistrikt. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Vil reise til Spania

Datteren forteller også at hun er kritisk til at norske myndigheter ikke følger opp at faren får en rettferdig rettsgang i Spania.

Advokat Brynjar Meling forsvarer mannen i 60-årene. Han sier at han foreløpig ikke har oppnådd kontakt med sin klient.

Utenrikstjenesten svarer til NRK at de prøver å få kontakt med faren til Anniken Kristiansen, og at de vil tilby konsulær bistand.

– Vi vet ikke hvor vedkommende befinner seg i dag, men har bedt spanske myndigheter om denne informasjonen, sier seniorrådgiver Mathias Rongved i UD.

Datteren forteller at familien kommer til å reise til Spania for å besøke faren så fort de vet hvor han er.

– Vi lurer på om han kanskje er i Madrid, men at han kanskje blir sendt videre til Tenerife. Vi aner ingenting, avslutter Anniken Kristiansen.