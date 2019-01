Rettssaken mot mannen fra Vest-Agder startet i Kristiansand tingrett i dag. Stefaren er tiltalt for en rekke grove seksuelle lovbrudd mot jenta over flere år.

Aktor mener han ved flere tilfeller skal ha dopet stedatteren ned for så å forgripe seg på henne.

43-åringen erkjenner straffskyld for overgrepene, men nekter for å ha dopet henne ned.

I RETTEN: Det er satt av flere dager til saken i Kristiansand tingrett denne uken. Her med aktor Jan Tallaksen. I RETTEN: Det er satt av flere dager til saken i Kristiansand tingrett denne uken. Her med aktor Jan Tallaksen. Foto: Christina Cantero / NRK

– Vekket en mørk side i meg

Den tiltalte mannen anslår at overgrepene skjedde mellom 20 og 30 ulike ganger mens stedatteren sov.

– Det er grusomt og fryktelig det jeg har foretatt meg, sier 43-åringen.

Han forklarer at han ikke hadde hatt seksuelle tanker om barn tidligere. Det skjedde først da stedatteren kom i tenårene.

– Det vekket en mørk side i meg som jeg ikke visste jeg hadde. Jeg hadde ikke opplevd det tidligere.

– Et svik

Overgrepene startet da jenta var i 12-årsalderen. Mannen forgrep seg på henne mens hun sov. Ved flere av tilfellene skal hun ha vært påvirket av alkohol eller sovemedisin.

– Jeg er helt ødelagt, sier den fornærmede stedatteren under sin forklaring i retten.

Stefarens overgrep kom som et sjokk på jenta. Hun ikke var våken da hun ble utsatt for de seksuelle handlingene og forteller at hun aldri merket noe til det.

– Jeg kjente det aldri på kroppen, forteller hun.

Jenta er i dag 23 år gammel. Hun forteller at hun har det vondt og sover dårlig om nettene.

– Jeg kjenner på et svik, sier hun.

Stedatteren forteller at hun hadde et nært forhold til stefaren, at hun stolte på ham og at de snakket sammen om det meste.

Det tok lang tid før hun trodde på at overgrepene faktisk hadde skjedd. Hun opplevde det som uvirkelig.

– Han var veldig snill og jeg kunne stole 100 prosent på ham, sier hun.

Brukte spionkamera

Stefaren erkjenner straffskyld for å ha spredt mer enn 600 bilder og flere videoer av stedatteren på nettet. Dette pågikk fra hun var 12 til 18 år.

Han skal også ha plassert et «spionkamera» på badet. Også disse bildene ble delt med andre.

Overgrepsmateriale er delt med rundt 60 andre personer gjennom en chattetjeneste.

Han skal ha chattet med andre om hva han hadde gjort mot stedatteren og hva han planla å gjøre med henne.