Får opphold i Norge etter to avslag

– Jeg er selvfølgelig veldig glad. Nå er jeg optimistisk med tanke på fremtiden. Jeg har endelig fått et håp, sier Turki Ahmad Alturki.

Tirsdag dro 26-åringen til politistasjonen i Kristiansand for å høre om det var noe nytt i forbindelse med asylsøknaden hans. Da fikk han vite at han omsider har fått positivt svar, og at han får bli i Norge.

Turki har også fått beskjed om at han har fått plass på det nye integreringsmottaket i Kristiansand, som er ett av regjeringens satsingsområder for å integrere flyktninger raskt.

Fikk to avslag

Før dette hadde han fått to avslag på asylsøknaden. Det siste fikk han i midten av november i fjor.

Turki Ahmad Alturki (26) fryktet en tilværelse uten rett til å gå på skole eller jobbe. Nå får han lov til begge deler. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Avslagene var begrunnet med at Utlendingsdirektoratet (UDI) nektet å «realitetsbehandle» asylsøknaden hans.

Grunnen til det var den såkalte «Storskoginstruksen», som kom på plass etter at flyktningstrømmen for fullt slo inn over Norge høsten 2015.

Justis- og beredskapsdepartementet ga UDI klar beskjed om at de skulle nekte å behandle søknadene til asylsøkere som kom fra Russland til Norge, såfremt det ikke var fare for at de kunne bli forfulgt i Russland.

Ble kastet ut av Russland

Turki studerte i Russland da borgerkrigen brøt ut i hjemlandet.

Da han studerte der på femte året, fikk han plutselig beskjed om at han ikke fikk være i landet lenger og at han måtte forlate Russland innen fem dager.

Dette skjedde mens syrere i hopetall flyktet fra hjemlandet. Turki kunne ikke reise hjem, og dro til Norge. Han kom til grensestasjonen Storskog i Finnmark den 9. oktober 2015.

Norske myndigheter ville at Turki og andre asylsøkere som kom fra Russland, skulle sendes tilbake dit. Det viste seg imidlertid å bli svært vanskelig å gjennomføre på grunn av Russlands manglende vilje til å ta asylsøkere tilbake.

I slutten av november i år snudde den norske regjeringen i saken og bestemte at alle asylsøkere som kom over grensen fra Russland til Norge, skulle få behandlet sine asylsøknader i Norge.

Vennene som allerede har fått opphold i Norge, er glade på Turkis vegne. – Nå kan han glemme den tunge tiden i Norge og se framover sier Ahmad Mohamad Atrach (t.v.) som også er fra Syria. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Vil gjøre det beste ut av situasjonen

Det ble avgjørende for Turki, som i månedsvis har levd i frykt for å havne i en mellomsituasjon i Norge, uten rett til hverken å studere eller jobbe. Det får han nå.

– Mitt første mål er å fullføre utdannelsen min som sivilingeniør. Jeg håper på en praksisplass i byggebransjen, sier han.

Turkis familie som fortsatt befinner seg i Aleppo i Syria, ble veldig lettet da de fikk vite at sønnen og broren får bli i Norge.

I TV-saken nedenfor kan du se hvordan Turki reagerte da han fikk det andre avslaget på asylsøknaden.