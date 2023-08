De berørte personene er av syrisk nasjonalitet og har bosted i Lyngdal.

Far (42) ble bekreftet omkommet mandag kveld.

Sønnen (5) ble flydd til Haukeland sykehus i Bergen. Tilstanden til gutten ble beskrevet som alvorlig.

– Sønnens tilstand forblitt uendret fra i går. Helsepersonell jobber kontinuerlig for å gi nødvendig medisinsk hjelp og støtte til familien i denne vanskelige tiden, står det i pressemeldingen.

Far hoppet etter sønnen

– Det foreløpige bildet vi har etter vitnebeskrivelser er at et barn ble borte under vann og at en voksen mann hoppet ut i vannet for å redde barnet, sa politistasjonssjef i Farsund og Lyngdal politistasjonsdistrikt, Jan Åge Sakariassen, mandag kveld.

Mandag klokken 16:37 kom den første meldingen fra politiet om at nødetatene var på vei til Presthølen i Lyngdal etter melding om mulig drukningsulykke.

Det ble iverksatt overflatesøk, luftsøk med ambulansehelikopter og søk med dykkere fra brannvesenet.

Det ble senere bekreftet at de to involverte var ett barn og en mann.

Helikopter på stedet. Foto: MARIUS KALLEBERG MYDLAND

– En vanskelig situasjon

– Etter søk ble begge funnet og det ble iverksatt livreddende førstehjelp. Dessverre stod ikke livet til å redde for mannen, sa Sakariassen.

Politiets innsatsleder på stedet, Arnt Helge Dragland, sa at vitner gikk i vannet for å søke etter de involverte personene.

– Dypt vann og dårlig sikt skapte en vanskelig situasjon. Etter hvert kom redningsdykkere. Da ble de nokså raskt funnet, fortalte Dragland.