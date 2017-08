Fant ulovlige skytevåpen

To medlemmer i «Den nordiske motstandsbevegelsen» er siktet av politiet etter et stort våpenbeslag i Østfold. Skytevåpnene ble avdekket tre uker før de to medlemmene deltok i den mye omtalte nynazistmarsjen i Kristiansand, skriver filternyheter.no.