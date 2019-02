Fant tusen år gammel ring

– Jeg hadde en viss anelse om at det kunne være gammelt, men hadde aldri tenkt meg at det kunne være fra vikingtiden, smiler Bjarne Uleberg.

Sørlendingen fant gullringen på et jorde i Mandal søndag.

Det var først da han la ut et bilde på Facebook-grupper for likesinnede han fant ut hvor edelt gullet var.

Nå er det fylkeskonservator Yvonne Fernmar Willumsen i Vest-Agder som har overtatt ringen.

– Hvis du hadde en ring som dette, var du rik og velstående, sier hun.

Det var avisa Lindesnes som omtalte saken først.

Vikingringen har holdt seg imponerende blank. Foto: Jan Jørg Tomstad

Til Oslo

Willumsen viser frem ringen på kontoret sitt. Det er fortsatt jordrester på den, men snart skal den sendes videre. Arkeologer ved Kulturhistorisk museum skal undersøke ringen.

– Nå skal den gis til en arkeolog hos oss og bli en del av vår samling, som både er til forskning og utstilling, sier Hanne Lovise Aannestad.

Hun er overingeniør ved arkeologisk seksjon hos kulturhistorisk museum.

– Alle er interessert i at saksbehandlingen skal gå fort. Vi må vurdere om dette er en del av et større funn, fortsetter hun.

Fylkeskonservator Yvonne Fernmar Willumsen sier det er et sjeldent funn Foto: Jan Jørg Tomstad

Blir ikke utgraving med det første

Men mer graving på stedet blir det trolig ikke noe av, ifølge fylkeskonservatoren.

– Vi legger funnet i kulturminnedatabasen, og sender ringen til Kulturhistorisk museum i Oslo. Så renser de den og konserverer den, og så blir den liggende der. Det er klart vi har lyst, men vi har ikke mulighet til det, sånn uten videre. Men nå er det jo registrert, sier hun.

Uleberg, som med årene har blitt en erfaren metallsøker, er nøye med å ikke avsløre nøyaktig hvor ringen ble funnet.

– Hvis man sier hvor det ligger, kommer det hundrevis av folk, og alle er kanskje ikke like redelige. Noen tar det i lomma og selger det i stedet for å levere det inn. For meg, og sikkert mange andre, er verdien i seg selv historien. Det er kjempeviktig for oss i dette miljøet å få det fram.

Bjarne Uleberg klar for metallsøking Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Ble overrasket

Han er overrasket over hvor god forfatning ringen ble funnet i.

– Det har vært jordbruk der i flere hundre år. Så fin som ringen er, skulle man nesten tro at den var lagt ned for 50 år siden. Så vi skal bare være glad at det er en hel ring.

Kulturhistorisk museum omtaler funnet som «veldig interessant».

– Det sier noe om at det har vært aktivitet der, med folk med økonomiske muskler. Gull var ganske sjelden i vikingtiden. Vi sier gjerne at de tenkte i gull, men handlet i sølv, sier Aannestad.