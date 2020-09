Fant spor av ny cannabisplantasje i Agder

– Det er funnet spor av ytterligere en plantasje, sier politiadvokat Berit Voxen.

I slutten av august avdekket politiet en cannabisplantasje i Bjelland i Lindesnes.

Det var i forbindelse med etterforskning av denne saken politiet kom på sporet av den andre plantasjen.

Boligen det er snakk om ligger i tettstedet Kvås i Lyngdal kommune. NRK har snakket med flere naboer til boligen som forteller at politiet har gjennomført undersøkelser på stedet de siste dagene.

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med huseier. Huseier er ikke siktet i saken.

Naboer forteller at de har fattet mistanke til aktiviteten i huset. En person NRK har snakket med sier politiet ble varslet allerede i vår.

Politiet avdekket i august en større cannabisplantasje i Bjelland i Agder. Her bringes planter ut av boligen. Foto: Madeleine Mellemstrand / NRK

Varetektsfengslet

– En person sitter varetektsfengslet som følge av funnet. Politiet ser disse to sakene i sammenheng, sier hun.

Politiet er svært sparsommelige med opplysninger og ønsker ikke å kommentere detaljer.

– Det er en plantasje som ikke er der lenger. Men det er funnet spor som tilsier at det har vært en plantasje der, understreker Voxen.

Mannen er i 40-årene. Politiet vil ikke si hvor mannen kommer fra. Han er fengslet med begrunnelse i både bevisforspillelsesfare og unndragelsesfare. Han skal ikke ha noen tilknytning til Norge.

Mannens forsvarer, Lars Faye Ree, vil foreløpig ikke kommentere saken.

Fra før er to personer siktet og varetektsfengslet i saken fra Bjelland. En tredje person ble satt fri fra varetekt, men er fortsatt siktet i saken.

Påtaleansvarlig Berit Woxen. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Utelukker ikke flere pågripelser

Politiet utelukker ikke at det kan komme flere pågripelser.

– Jeg kan ikke si noe om hvilke funn vi har gjort og hva det leder til. Men jeg kan ikke utelukke ytterligere pågripelser. Per nå er det kun han ene som sitter varetektsfengslet, sier Voxen.

I et intervju med avisen Lindesnes tidligere onsdag, sa politiadvokaten at de pågrepne kan være en del av et større nettverk.

– Det er mye som tyder på at de som er pågrepet er del av et større nettverk, sa hun.