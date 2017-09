Fant over ett tonn med søppel

– Vi har allerede observert at det ligger en del sykler og andre ting her. Så nå skal vi dykke ned og se hva vi finner, sier Bjørn Andersen, som er leder av Kristiansand Dykkerklubb.

Med hjelp fra Hold Norge Rent og Sparebankstiftelsen, har Kristiansand Dykkerklubb i flere år utført lignende aksjoner i Kristiansandsområdet.

Bjørn Andersen, leder av Kristiansand Dykkerklubb, er spent på hvor mye søppel de vil finne under Lundsbroa. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Vi får litt midler for å gjøre dette, og så er det jo også for å gjøre noe for naturen.

De siste årene har de konsentrert seg om området rundt Fiskebrygga, og hver gang har de tatt opp rundt et tonn med skrot fra sjøen.

Ifølge Andersen har det aldri vært hentet opp søppel fra under Lundsbroa før, så her forventer de at det ligger mye mer.

25 sykler på én time

Og skrot fant de. To dykkere er i vannet, og samler søppel fra bunnen i en løftestropp. På land står en kranbil og heiser alt opp i en container langs elvebredden.

Etter en drøy times arbeid, ble det hentet opp over 25 sykler fra sjøbunnen under Lundsbroa. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

I løpet av bare en drøy time fikk dykkerne hentet opp mer enn 25 sykler, fire handlevogner, to støvsugere, en oljeovn, en printer, en elektrisk vifte, i tillegg til diverse plastrør og markeringskjegler fra veiarbeid.

– Mon tro hva slags arbeid Veivesenet har holdt på med under broen her, sier en forbipasserende lattermildt.

Men for dykkerne i Kristiansand Dykkerklubb er ikke dette arbeidet noen spøk.

Sjokkert over folks holdninger

– Det er veldig mye sykler og mye søppel. Men jeg er glad for at jeg fikk se en del fisk også, selv om de er små. Jeg vet jo at det går mye laks her, og det er for dumt at de skal

Sigurd Paulsen, president i Norges Dykkerforbund, er opptatt av at fisken skal ha gode levevilkår. Foto: Benedicte Goa Ludivgsen / NRK

måtte svømme i all den søpla, forteller en andpusten Sigurd Paulsen, i det han kommer opp av vannet.

Han er president i Norges Dykkerforbund, og er sjokkert over folks holdninger.

– Folk må tenke seg om, for det ser ikke ut under vann. Her skal fisken leve. Vi ønsker å ha det reint under vann, og jeg håper også publikum tenker sånn.

– Det er helt forferdelig hva slags holdninger folk har hatt, supplerer Andersen.

Mange skuelystne fikk med seg når sykler og annet søppel ble hentet opp fra sjøbunnen under Lundsbroa. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Lederen av dykkerklubben mener at holdningene har blitt bedre med årene, men forteller at selv når de er på dykk utenfor de ytterste skjærene, så finner de alt fra gressklippere til kjøleskap.

– Det er forferdelig trist, for det er jo ikke der det skal være.