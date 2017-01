Fant kongepytonslanger i hus

I forbindelse med beslag av store mengder narkotika i et bolighus i Kvinesdal på mandag, kom politiet også over to kongepytonslanger, skriver Lister24. – Slangene var et par meter lange. De ble tatt hånd om av Mattilsynet, sier Kvinesdals lensmann Jan Magne Olsen.