– Jeg og samboeren min var på vei hjem fra handletur da vi så et hundebur som stod i veikrysset. Jeg syntes det var rart og håpte det var tomt, sier Gunnar Aas.

Men da Aas rullet ned vinduet og hørte uling og hyl fra buret, bråstoppet han bilen og gikk ut i veien.

I dette buret langs en bilvei i Vanse i Vest-Agder stod de fem hundevalpene forlatt. Foto: Elaine Michelle Pedersen Egeland / Privat

Stripset igjen

– Det var fem valper inne i buret, som var stripset igjen. De var veldig stresset og når de så at vi kom bort strakk de ut labbene og ulte om hjelp, sier Aas.

Aas og samboeren ringte Dyrebeskyttelsen, politiet og en lokal dyrlege. Noen andre naboer kom ut og fikk åpnet buret. Der var det også en lapp hvor det sto informasjon om stamtavlen til valpene og at valpene ble født 16.mai.

– Det er galskap at noen som eier hund kan gjøre noe slikt mot levende dyr. Det er bare to uker til de er leveringsklare, at de ikke klarte å vente de to ukene er ganske sykt, sier samboeren.

I buret lå det en lapp med informasjon om hundevalpene og fødselsdato: "Far ettersøkshund. Mor: Rådyr- og hjortejakt. Mor er fra Vestlandet og jakter bra. Født 16. mai." Foto: Elaine Michelle Pedersen Egeland / Privat

Venter på nye hjem

– De hadde ingenting i buret, og de virket livredde.

Elaine Michelle Pedersen Egeland har plutselig fått fem valper i hus. Hun blir matmor for de små inntil Dyrebeskyttelsen har funnet varige hjem for dem. Egeland er selv erfaren hundeeier og er tydelig sjokkert.

– Det første jeg tenker er at noen har fått et valpekull og så skal de på ferie og vil kvitte seg med dem raskt. På lappen står det til og med når valpene er leveringsklare. Men en planlegger jo som regel et valpekull, og det ville uansett vært mer humant å avlive dem enn å kvitte seg med dem langs veien.

Egeland forteller at valpene har vært veldig kontaktsøkende og at de nå får masse kos, mat og sover tett inntil hverandre.

– Guttungen på seks år ble jo veldig glad for denne overraskelsen. Nå håper vi at de får gode hjem etterhvert.

Håper eier melder seg

– Det er dessverre ikke uvanlig på denne tiden av året. Vi håper at eieren melder seg, sier operasjonsleder Linn Andresen ved Agder politidistrikt.

Hva gjør politiet med saken?

– Det er for tidlig å si hva vi vil gjøre, i første omgang håper vi at eieren tar kontakt. Hvis hundene er forlatt er det opp til en jurist å avgjøre hva som eventuelt skjer videre.