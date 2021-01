Fant 300 år gammelt seilskip på havets bunn: – Alt er utrolig godt bevart

– Bunnen er full av vakre gjenstander. De ligger tett i tett, urørt og helt intakt. Det er utrolig å komme over noe slikt, sier Ragnvald Eeg.

Han smiler mens dykkerdrakta strammer rundt ansiktet.

Det er kaldt på sjøen i dag. Men dykkerne i Mandal Dykkerklubb bryr seg ikke om kulda.

De kan nesten ikke vente med å vise frem hva de har kommet over, på havbunnen utenfor Mandal.

Erling Tønnessen i Mandal dykkerklubb har gledet seg til å vise funnet frem. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Flere hundre år gamle gjenstander

Et lite gisp går gjennom den lille gjengen med dykkere når en stor leirkrukke bryter vannflaten og løftes mot båtripa.

I nøyaktig 300 år har den ligget urørt på havbunnen, som en av mange gjenstander om bord på den irske seilskuta «The Providenz».

Arkeolog og forsker Jørgen Johannessen står med den store krukka i hendene som han nettopp har hentet opp fra havbunnen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Båten forliste en novemberdag i 1720, og vraket har ligget dekket av sand og løsmasser siden.

Ifølge losens skriftlige forklaring, var irene sterkt beruset da de førte skuta inn mot norskekysten.

For i helt rolig vær gikk fartøyet på grunn utenfor Mandal. Mannskap, anker og rigg ble reddet, mens resten av seilskuta sank til bunns.

Siden har den ligget der. Bare på noen få meters dyp, ganske tett på land.

Foto: Erling Tønnessen

– Spesielt funn

Dykkerne henter krittpipe, flasker, porselen og tønner opp til overflaten.

– Ingen har vært her siden skuta gikk ned. Alt er utrolig godt bevart, sier Jørgen Johannessen.

Arkeologen og forskeren ved Norsk Maritimt museum beundrer krukka han holder i hendene.

– Disse finnes det svært få av i så god stand som dette. Krukka har ikke en eneste knast. Også skuta er svært hel til å være så gammel. Det gjør dette funnet ganske spesielt.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Håper gjenstandene får ligge i fred

Og selv om funnet er spesielt, blir mye liggende igjen nede på havbunnen.

– Vi vet at slike funn er svært attraktive for vrakplyndrere. Samtidig synes vi det er viktig at de som driver med dykking skal kunne komme ned på slike vrak og se, sier arkeolog og forsker Frode Kvalø ved Norsk Maritimt Museum.

– Dette er flotte ting og veldig spennende å være med på, sier han til NRK.

Nå har et stort kulturminne-skilt blitt montert på havbunnen ved vraket.

– Så ingen kan si at de ikke visste at dette området nå er fredet, sier Ragnvald Eeg.

Han håper at gjenstandene får ligge i fred.

Selv vil han nå utforske nye områder på havbunnen.

– Det finnes så mange vrak der nede. Det er bare å fortsette å lete.