Fanget drømmefisken: – Hjertet mitt stoppet nesten

Og det ble full klaff! Asgeir Alvestad har erobret tilbake norgesrekorden for slettvar til Lillesand.

Da Alvestad dro ut på sjøen utenfor Lillesand mandag kveld, hadde sjøtemperaturen steget fra 3–4 grader og opp til 6–7 grader på en uke. Den erfarne sportsfiskeren visste at det er når sjøen når denne temperaturen, at pigg- og slettvaren begynner å bevege seg inn på grunt vann for å jakte småfisk om natten.

Etter et par dager med rekordvarme i mars, rigget Alvestad seg til med et arsenal av utstyr for fiske etter pigg- og slettvar som trekker inn på grunt vann for å jakte småfisk om natten. Foto: Privat

Allerede i den første bukta fikk han et par mindre rødspetter. Utenom disse var det lite å se.

– Livredd for å skremme

– Men i den tredje bukta stoppet nesten hjertet opp i noen sekunder. Der lå et «kumlokk» av en slettvar inn mot en sandstrand.

– I forfjamselsen klarte jeg ikke å stoppe båten, men gled over fisken. Jeg var livredd for å skremme den og tok en u-sving mens jeg fikk tak i rette stangen.

Fem sekunder etter at agnet var senket, beit slettvaren på og sugde i seg ansjosen.

– Dette måtte være en fisk opp imot rekorden, tenkte Alvestad da han sto med fisken i hånda. Det stemte. Slettvaren målte 64,5 cm og vekta viste 3,244 kg. Foto: Privat

Fisken ble veid på to forskjellige vekter. Foto: Privat

– Forsto at det var rekord

– Under et minutt senere lå den i hoven, og jeg fikk virkelig se hvor stor den var. Dette måtte være rekord! Jeg har jo tidligere hatt norgesrekorden for arten, og har lenge ønsket å få den tilbake til Lillesand.

Slettvaren veide 3,625 kg og var 64,5 cm lang.

Den tidligere rekorden var på 3,244 kg og ble fanget av Dan Andre Aarsvold i 2014 på Karmøy.

Alvestad er overbevist om at det svømmer slettvar på 4–5 kg flere steder i Sør-Norge.

– Så får vi bare se hvem som er den heldige som kommer over en slik en!

Begynte å fiske som fireåring

Asgeir Alvestad har fisket siden han var en neve stor, og har egen blogg som følges av 100.000 fiskeinteresserte. Foto: Privat

Asgeir Alvestad har fisket siden han var fire år gammel. I tenårene deltok han nesten ukentlig på stevner. Nå holder han mange kurs for sportsfiskere, og hobbyen er blitt jobb. Han selger fiskeutstyr til forskjellige butikker. Og han skriver om sportsfiske. Asgeirs blogg har 100.000 følgere.

Nettstedet hooked.no beskriver Alvestad som en av de mest profilerte sportsfiskerne i Norge, og karakteriserer flatfisken han landet som noe utenom det vanlige.

– Ender på middagstallerkenen

Alvestad sier at slettvaren er svært ettertraktet, og beklager at han ikke fikk satt fisken tilbake igjen.

– Jeg var alene og ville veie fisken på land og måle den skikkelig. Hadde vi vært to, hadde fisken garantert blitt sluppet levende tilbake. Det hadde vært deilig å latt en slik flott fisk få lov til å leve videre, sier Asgeir Alvestad.

Nå kan han se fram mot et fantastisk måltid eller to.