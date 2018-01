– Nå har vi vært uten strøm siden midnatt natt til lørdag. Vi har kjøpt oss en gassbrenner til å lage litt mat og kaffe. Også har vi stearinlys som før i tiden, sier Kjetil Topstad.

Sammen med kona Thilde Paulsen og barna Mie og Tia Isabelle bor han på Stedjan nær Bjelland i øvre Marnardal. De har også både hester, sauer, kalkuner, påfugl og ender på gården. Enn så lenge klarer både to og firbeinte seg greit.

– Vi har ikke strøm i gjerdene og må derfor ta litt ekstra hensyn til dyrene og holde dem mer inne. Heldigvis har vi vann i stallen, sier Topstad.

Thilde Paulsen og Kjetil Topstad bor på Stedjan nær Bjelland i øvre Marnardal. Sammen med døtrene Mie og Tia Isabelle er de rammet av strømmangel for andre gang på en uke. Sist uke var strømmen av og på i fire dager. Foto: Odd Rømteland / NRK

Dusjer i Kristiansand

Også forrige uke var familien på Bjelland uten strøm. Den var av og på i flere dager. Da mistet de også mobildekningen. Det har de heldigvis ikke gjort denne gangen.

– Å være uten telefon og internett i fire dager er tungvint, fastslår Thilde Paulsen.

De har kjøpt seg en gassbrenner slik at de får laget seg mat og kokt kaffe. Dusjen tar de hos venner i Kristiansand en times kjøretur unna.

Kjetil Topstad sier de har fått beskjed fra Marnardal kommune om at det kan ta lang tid, kanskje flere dager, før de får strømmen tilbake.

Snøen skaper store problemer i indre Agder. Den er tung og sørger for at trær brekker over strømlinjene. Foto: Odd Rømteland / NRK

Passer på hverandre

– Vi satser på at det ikke tar så altfor lang tid for dette er jo ikke noe greit. Hvis det tar flere dager må vi trolig skaffe oss et aggregat siden vi har dyr å ta vare på. Enn så lenge klarer de seg greit for det er ikke så kaldt, sier Topstad.

Han anslår at det er minst 10–12 hus i hans nabolag som er rammet av strømbruddet. Agder Energi har varslet at strømbruddet kan bli langvarig. Lørdag kveld er fortsatt 7000 strømkunder i Agder-fylkene rammet.

– Kommunen har gitt alle beskjed om å se til folk i nærmiljøet som ikke har telefon og strøm. Vi passer på hverandre, sier Kjetil Topstad.

Også Olaf Breidli, bosatt på Stedjan i Bjelland, er også rammet av strømmangel. Foto: Odd Rømteland / NRK

Vandrer i snøen

Lørdag formiddag var linjemontørene Petter von Zernichow Olsen og Kristian Vinvand i full gang med å søke etter feil langs strømlinjene i Bjelland. Det er tungt å gå langs linjene med snø opp til knærne.

– Vi må gå der linjene går og det er gjerne korteste luftstrekning så det kan bli noen utfordringer, bekrefter Petter von Zernichow Olsen.