– Jeg er så glad for at vi har funnet pappa, det var ingen tvil om at det var ham, sier datter Marianne Tjørnhom.

28. oktober i fjor ble Ingvald Tjørnhom meldt savnet i fjellene han elsket å oppholde seg i, på Knaben i Kvinesdal i Vest-Agder. Han hadde lagt ut på en søndagstur, men kom aldri hjem. Siden da, har døtrene hans og mange frivillige lett etter ham.

Etter ti måneder, på dagen han ville fylt 80 år, ble han funnet.

– Da vi fikk beskjeden ble vi tatt med til området. Vi slo leir og ble der gjennom hele natten. Det var en verdig måte å ta farvel med pappa på. Å være i naturen sammen med ham på 80-årsdagen var sterkt for oss, sier Marianne Tjørnhom.

I enden av blomsterengen mellom Eftestøl og Knaben, ble Ingvald Tjørnhom funnet. Bildet ble tatt av Lena Bjørklund da hun lette etter ham for flere måneder siden. Foto: Lena Bjørklund

Gav aldri opp letingen

Etter at den offisielle leteaksjonen ble avsluttet, organiserte døtrene private søk. I letingen deltok alt fra nære venner til kommunens ordfører Per Sverre Kvinlaug.

– Det er en stor lettelse at Ingvald endelig er funnet. Det har gått så lang tid, og endelig kan familien få ro. Jeg er stolt over bygda og alle som har bidratt i letingen, sier Kvinlaug.

Kartet studeres en siste gang. Her er Marianne Tjørnhom sammen med leder for redningsaksjonen Lena Bjørklund (t.v.), som søkte etter Tjørnhom 68 ganger. Også ordføreren i Kvinesdal Per Sverre Kvinlaug hadde en stor rolle i leteaksjonen. Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

Marianne Tjørnhom sier familien er takknemlig for at ingen gav opp letingen etter faren.

– Politiet har vært enestående. Folk med hunder har kommet langveisfra. Kvinesdal kommune har stilt opp med alt de kunne. Det er så mange vi vil takke, og vi er utrolig takknemlige for at folk har vært så gode, sier hun.

Leder for redningsaksjonen Lena Bjørklund søkte etter Ingvald Tjørnhom 68 ganger.

– Jeg har søkt over 1000 kilometer. At familien var så sterk, bidro til at ønsket om å finne ham ble enda større, sier hun.

Hunden Maskot var med på hver eneste leteaksjon. Marianne Tjørnhom forteller at den 11 uker gamle valpen skal oppkalles etter faren. Navnet blir Ingvald Fjellfant. Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

En mann som kjente mange

Ingvald Tjørnhom var en sprek og turglad mann fra Kvinesdal. Han var en person de fleste i bygda kjente og som mange satte pris på. Det er slik familien vil minnes ham.

– Nå kan vi ha flagget på halv stang og heise det til topps, for pappa kommer hjem til kirkegården og mamma får et sted å gå til. Det blir godt, sier Marianne Tjørnhom.