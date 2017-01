Familiefar (42) dømt for storstilt narkotikahandel

Nå er grimstadmannen dømt til ni års fengsel for kjøp og salg av ni kilo amfetamin og kokain.

– Han var en kjent størrelse i narkotikamiljøet på Sørlandet, slik det klart fremgår av bevisførselen, skriver Agder lagmannrett i dommen.

I et skogholt ved Myra i Arendal avdekket politiet et narkotikadepot som ifølge dommen skal ha vært sentralt for virksomheten på Sørlandet. Foto: Politiet

Saken inngår i etterforskningen som politiet har omtalt som «Operasjon Rubicon». Mannen ble også i Aust-Agder tingrett dømt til ni års fengsel. Lagmannsretten fastholder dermed straffeutmålingen for 42-åringen.

Les også: Ni års fengsel for narkotikahandel

79 vitner i saken

Det var satt av hele 24 rettsdager til ankesaken som pågikk i over én måned. 79 vitner forklarte seg for retten.

42-åringen har i hovedsak nektet straffskyld for de groveste narkotikaforbrytelsene, men kun innrømmet befatning med forholdsvis små mengder narkotika i forhold til den omfattende tiltalen. Han har i tillegg erkjent oppbevaring av patroner i boligen i Grimstad.

«Operasjon Rubicon» ble intensivert vinteren 2014. Etterforskningen har avdekket kjøp og salg av narkotika både på Sør- og Østlandet med forgreninger flere steder i landet. (Se faktaboks).

Depot i skogen

Narkotikapartiene til Sørlandet ble mellomlagret i et depot i skogen ved Myra og Harebakken i Arendal. Depotet skal ha vært sentralt i virksomheten på Sørlandet. Det ble avdekket i februar i 2015 i forbindelse med pågripelsen av to litauere.

En av mennene ble tatt på bussholdeplassen i Arendal med tre kilo amfetamin i bagasjen, mens den andre ble pågrepet ved busstasjonen i Kristiansand. Politiet knyttet mennene til åstedet ved hjelp av tekniske spor. En samarbeidspartner ble pågrepet på Rygge lufthavn dagen etter.

Ifølge dommen fra lagmannsretten har grimstadmannen forsynt en rekke personer på Sørlandet med amfetamin og kokain. Han skal ha hatt flere faste kunder.

Mannen kan knyttes til omsetning av omkring sju kilo amfetamin og to kilo kokain. Ifølge dommen skal mannen ha solgt narkotika for nærmere 1,2 millioner kroner. Mannen er dømt til inndragning av utbytte på 600.000 kroner.

I 2015 pågrepet politiet en litauer på busstasjonen i Arendal med tre kilo amfetamin i en bag. Foto: Politiet

Les også:

Skjult etterforskning

I dommen går det fram at politiet benyttet utradisjonelle metoder og skjult etterforskning for å avdekke narkotikahandelen. Det har vært omfattende bruk av overvåkning, romavlytting og sporing av kjøretøy ved hjelp av peileutstyr.

42-årigen ble frifunnet for forsøk på forsikringsbedrageri i tingretten, men dømt for dette av lagmannsretten. Ifølge dommen meldte han en bil stjålet, mens han i virkeligheten ba en bekjent kjøre bilen til Litauen. Svindelen ble avdekket da sjåføren ble tatt i fotoboks på Østlandet. Forsikringspengene ble aldri utbetalt.

På tiltaltebenken satt også en 31-åring og en 28-åring fra Aust-Agder, som var tiltalt for mindre narkotikaovertredelser i samme sakskomplekset. 31-åringen ble dømt til ett år og to måneder fengsel for befatning med 80 gram kokain, mens 28-åringen ble dømt til 320 timers samfunnsstraff for befatning med 200 gram kokain og 100 gram amfetamin.

Det er ikke kjent om dommen blir forsøkt anket til høyesterett.