Falt på jobb

En 57-åring kjemper i Aust-Agder tingrett for erstatning etter ei arbeidsulykke i 2008. Mannen falt to meter ned på et betonggulv i Tvedestrand og har ikke vært i jobb siden, skriver Agderposten. Nå krever han 2,4 millioner fra forsikringsselskapet.