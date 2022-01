Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette er litt skummelt!

15-åringene sitter spent fast med setebelte i hvert sitt «buss-sete».

En gjeng med tiendeklassinger fra Drottningborg ungdomsskole i Grimstad er på kurs for å lære mer om sikkerhet i trafikken.

Snart skal de ha et skikkelig krasjkurs. Bokstavelig talt.

Målfrid Spikkeland Holtebekk og Elise Harkestad følger nøye med på trafikksikkerhetskurset i regi av Agder fylkeskommune. Foto: Mairi Macdonald / NRK

Ungdommene mener selv de er ganske gode til å bruke belte i buss, men de har merket at det er få som bruker det under koronapandemien.

– Man vil jo ta på minst mulig når det er korona, og da ser man jo at færre bruker belte i buss, sier Mathias Johnsen (15).

Målfrid og Elise smiler nervøst før de skal i ilden. Selv om de skal kollidere kontrollert vil de kjenne trykket godt på kroppen. Klarsignalet gis og «bussen» begynner å kjøre. Sekunder senere kolliderer de. Kroppene fyker fremover. Kun setebeltet holder dem igjen. Elise og de andre var ikke høye i hatten etter kollisjonen. – Det var verre enn jeg trodde. Skikkelig ubehagelig, sier Elise som fikk pusten slått ut av henne da de kolliderte.

– Hvor fort kjørte dere da krasjet kom, spør kursholder Marit Bech Olsen.

Ungdommene sier de tror rundt 30 kilometer i timen.

Til deres store overraskelse kjørte de kun i syv kilometer i timen.

– Skal vi prøve en tur til uten selen denne gang, spør Olsen.

Et rungende nei fra gjengen kommer i retur.

Marit Bech Olsen filmet ungdommene for å vise hvor kraftig kollisjonen var til tross for farten på kun syv kilometer i timen. Foto: Mairi Macdonald / NRK

Merker mindre bruk av belte

Det er ikke bare ungdommene som merker at færre bruker setebeltet.

Alex Osei-Tutu har vært bussjåfør i Kristiansand i mange år, og merker en klar nedgang i beltebruk.

– Det er veldig få som bruker belte nå. Det er bare de minste barna som dette blir brukt på.

Han tror grunnen er at mange er redde for å ta på flere ting enn nødvendig i det offentlige rom.

– Før var det mange som brukte selen. Det var kun ungdommer eller folk som skulle et par stopp som droppet den, sier bussjåføren.

Buss-sjåfør Alex Osei-Tutu har sett en økende trend til at flere dropper bussbelte under pandemien. Foto: Privat

Han får støtte av kollega Odd Håvard Dale. Han er hovedverneombud og bussjåfør for Setesdal bilruter og kjører mellom Kristiansand, Arendal og Hovden.

– På kortere distanser mellom 10–15 minutter ser det ut som folk kvier seg for å ta på seg setebelte. På lengre turer er det mer som før, sier Dale.

Verken ledelsen hos Agder Kollektiv Trafikk eller Boreal, som kjører bussene i Kristiansandsregionen vil si noe om nedgangen.

Men de bekrefter de har fått henvendelser om denne saken.

Overrasket

Som leder og kursholder på Trafoen, senteret for trafikksikkerhet i Kristiansand vet Marit Bech Olsen mye om risikoen man tar ved bevege seg på veiene.

Mathias Johnsen og Jonathan Baarsen følger nøye med når tidligere sykepleier på akutten, nå kursholder Marit Bech Olsen, forteller om bruk av setebelte i buss og bil. Olsen viser både bilder og film fra bussulykker i Norge de siste årene. Felles for dem alle er at de alvorlig skadde og døde ikke hadde brukt setebelte riktig eller i det hele tatt.

– Vi jobber mye med dagens ungdom om nettopp beltebruk i buss når de er hos oss.

Hun ble overrasket når hun hører at folk i mindre grad enn før bruker setebeltet i bussen.

– Det er jo veldig skummelt hvis trenden går nedover. For vi har blitt et land som er blitt ganske gode på å bruke setebelte.

Alle ungdommer som er innom trafikksikkerhetskurset leverer en skriftlig evaluering. Utsagn som at «jeg skal alltid bruke belte i buss etter dette» er svært vanlig, ifølge Olsen. Alle ungdommene på dette kurset var enige om at de fremover skal bruke setebelte i buss.

Hun har forståelse for at mange er forsiktige i disse koronatidene, men synes det er viktig å få frem hva man risikerer hvis man ikke bruker setebeltet.

– Jeg kan jo ikke si at det ikke er farlig å bli smitta. For det vet vi jo at det kan være. Men det kan også være livsfarlig å fly fremover i fart hvis en buss bråstanser, sier Olsen.

Marit Bech Olsen viser frem et hode som veier cirka fem kilo.–Har du ikke har belte på deg i bussen så blir du en løs elefant om bord når det smeller. Foto: Mairi Macdonald / NRK

Urovekkende trend

Trygg Trafikk i Agder er urolige over nedgangen, og mener folk bør tenke seg nøye om før man dropper setebeltet.

– Både bilbelte i belte i buss er noe av det enkleste og beste tiltaket man kan bruke i trafikken for å unngå dødsfall og å bli hardt skadd i trafikken, sier regionleder i Agder, May-Lene Rasmussen Noddeland.

