Færre barn ringte om foreldres julefyll

Vanligvis er desember preget av henvendelser fra barn som er bekymret for foreldrenes alkoholbruk. Men i år har ikke slike henvendelser pekt seg ut i noen stor grad.

– Det har vært større variasjon, og det ser jeg på som positivt, sier Sylwia Obuchowicz, informasjonsarbeider i Alarmtelefonen for barn og unge.

Tror kampanjer hjelper

For to år siden fortalte NRK at opptil 150.000 barn lever med foreldre som drikker for mye i julen. Ifølge Helsedirektoratet opplyste én av ti voksne at de skulle ønske foreldrene hadde drukket mindre i oppveksten.

Spesielt i julehøytiden, men også i sommerferien har alarmtelefonen tradisjonelt fått mange henvendelser fra barn som er bekymret når voksne drikker for mye alkohold, men slik er det ikke i år. Obuchowicz tror fokus på gode holdninger knyttet til alkoholbruk sammen med barn, har noe av fortjenesten.

– Det har vært lansert store kampanjer som har satt søkelyset på at foreldre skal ta hensyn til barn, særlig rundt jul og høytider, sier hun.

Hun håper det er en trend at foreldre får et mer bevisst forhold til eget alkoholbruk i julehøytiden.

– Våre tall fra 2016 viser i alle fall det, sier hun.

Trenger du noen å snakke med? Ekspandér faktaboks Disse kan hjelpe deg: Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (Denne telefonen er åpen klokken 15–08 på hverdager, og den er døgnåpen i helger og på helligdager)

Barn og unges kontakttelefon: 800 33 321 (Har åpent klokken 14-20)

800TRYGG: 800 87 944

Rustelefonen: 08588

Flere barn tar kontakt

I 2016 mottok Alarmtelefonen for barn og unge totalt 6000 telefoner. NRK har tidligere fortalt at en stor andel av disse er voksne, men andelen barn går stadig oppover.

– Nå ser vi at over halvparten av henvendelsene kommer fra barn og unge under 18 år. Det synes vi er veldig bra. Det er først og fremst en telefon for denne gruppen, sier Obuchowicz.