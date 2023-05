Fædrelandsvennen: Mann pågrepet for drapsforsøk

Det opplyser politiadvokat Berit Woxen til Fædrelandsvennen, som først skrev om saken.

Til NRK sier Woksen at politiet i løpet av helga og de påfølgende dagene har fått informasjon fra flere hold om en mulig skyteepisode.

– Informasjonen handlet blant annet om at én person skulle være skadet og hadde oppsøkt helsehjelp.

Woxen sier det ble iverksatt etterforskning og at dette førte til en pågripelse onsdag.

Vedkommende ble pågrepet på en privat adresse i Lyngdal.

Ifølge Woxen har selve hendelsen skjedd i Lister.

Blir avhørt i løpet av dagen

Woxen sier at mannen som ble pågrepet nå er siktet for forsøk på drap med skytevåpen.

– Han har fått oppnevnt forsvarer og blir avhørt i løpet av dagen.

Fornærmede er avhørt.

Politiet jobber nå med å avhøre vitner, elektroniske spor og krimtekniske undersøkelser.

Ifølge Woxen vil siktede mest sannsynlig bli fremstilt for varetektsmelding fredag.

Politiadvokat Berit Woxen. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Kjent for politiet fra før

Woxen kan ikke si noe om relasjonen mellom fornærmede og siktede i saken.

– Det er noe av det etterforskningen retter seg mot, sier hun.

Hun legger til at begge er kjent for politiet fra før.

Både den siktede og fornærmede skal være i slutten av 20-årene, ifølge Fædrelandsvennen.

Woxen forteller også at det ble ransaket på en annen adresse onsdag og at funn der gjorde at nok en mann ble pågrepet.

Han er siktet for narkotikaovertredelse.