Få valgresultatene på NRK Sørlandet

Lokale resultater for Agder under stortingsvalget 2017, får du ved å følge med på NRK Sørlandets nettside. Det blir også direktesending på nett fra klokken 20 til midnatt, med noen avbrudd for å gi plass til NRK1 ved viktige nasjonale avklaringer. Les mer.