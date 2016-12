Få skader etter «Urd»

Ekstremværet var offisielt over rundt klokken 01.30 natt til tirsdag.

Fylkesberedskapssjef i Agder Yngve Årøy. Foto: NRK

I dag morges tydet det meste på at Sør-Norge slapp relativt billig unna ekstremværets herjinger.

– Vi har ikke fått melding om noen store samfunnssikkerhetsmessige konsekvenser av «Urd», sier fylkesberedskapssjef i Agder Yngve Årøy.

Fryktet det verste

Folk ble på forhånd bedt om å holde seg inne under ekstremværet som slo innover vest i Vest-Agder klokken 15.00 2. juledag.

– Den type ekstremvær, med kraftige kastevinder, er kanskje den typen ekstremvær vi er mest bekymret for i forhold til skader og fare for liv og helse, sier Årøy.

Flere uværsturister oppsøkte naturkreftene selv om det ble advart mot slik aktivitet. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Men ut ifra de meldingene de har fått fra politiet, kommuner og andre så har det gått mye bedre enn fryktet, så langt.

– Men det er fremdeles en del abonnenter som er uten strøm, sier Årøy.

På Lista i Farsund slo bølgene over moloen da Urd ankom fastlandet. Foto: Lars Gunnar Eie / NRK

Tirsdag formiddag var mange fortsatt uten strøm på Agder, de fleste i Marnardal kommune.



Agder Energi har hatt ekstra mannskaper ute for å reparere feil i hele natt.

Nå skal representanter fra Fylkesmannen fortsette å se på situasjonen for Agder-fylkene gjennom rapporter som kommer inn fra kommunene utover formiddagen.

– Vi har også kontakt med politi, vei, kraft, tele og sivilforsvaret for å høre hva de har fått inn, sier Årøy.

Denne campingvogna på Åpta i Farsund ble tatt av vinden. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Kun materielle skader

Hos politiet i Agder bekrefter de at ekstremværet kun har gitt mindre materielle skader.

– Vi har fått en del meldinger om nedblåste trær over veiene, sier operasjonsleder hos Agder-politiet, Eyvind Formo.

Dette har fortløpende blitt håndtert av Statens vegvesen og deres entreprenører.

Politiet har ellers fått meldinger om et tre som har ramlet over en bolig i Froland og et tak som er flerret av på et leilighetsbygg i Lyngdal.

På Hellemyr skole måtte julegrana gi etter da Urd herjet mandag ettermiddag. Foto: Jan Olav Nilsen

Juletrærne i Arendal sentrum og på Hellemyr skole i Kristiansand knakk rett av i vinden.

Ellers har bygningsdeler, trampoliner og søppelbøtter blåst litt veggimellom, uten at noen har blitt skadd.

Også forsikringsselskapene melder at ekstremværet har ført til færre skader enn fryktet.

IF Skadeforsikring har så langt fått inn 25 skademeldinger.