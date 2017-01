Få pengene tilbake for fyrverkeriet

Markedsjef hos Festival fyrverkeri i Kristiansand, Arild Dyve, sier folk for all del ikke må kaste fyrverkeri på bål. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

– Dette produktet har stoppa etter første raden, sier Aril Dyve, markedsjef hos Festival fyrverkeri. Han rydder etter noen hektiske dager som leverandør.

Selv om fyrverkeriet som er solgt her stort sett fungerer som det skal, hender det at noe går galt. Dyve viser frem et batteri der bare deler har gått av:

– Et klassisk luntebrudd, men det er ikke veldig vanlig at det skjer.

Hold deg unna

Brannvesenet advarer mot å prøve å detonere skadet fyrverkeri på egen hånd.

– Hvis noen sitter hjemme og har ubrukt, udetonert eller skadet fyrverkeri, må de ta det med dit man kjøpte det og levere fyrverkeriet der, sier Hans Arne Madsen, leder for forebyggende avdeling i Kristiansandsregionen brann og redning IKS.

Utsalgssetedene er nemlig forpliktet til å ta i mot udetonert fyrverkeri, og gi pengene tilbake.

– Ikke hiv det på bålet

– Vi prøver å finne årsaken til feilen, og rapporterer det til Kina, sier Dyve hos Festival.

Han forteller at de samler produktene som kommer i retur, og at et firma destruerer dem.

Det kan gjøre stor skade dersom folk forsøker å tenne på fyrverkeriet andre steder enn på lunta som er ment for dette:

– Da vil de gå av momentant.

Så dersom du har fyrverkeri, som ikke har oppført seg som det skal; ta det med til forhandleren.

– Ikke hiv det på bålet. Det er veldig viktig, avslutter Dyve.