Evakuerte Kjevik på grunn av sikkerhetshendelse

– Det har oppstått en security-hendelse som vi ikke har helt oversikt over og da har vi prosedyrer vi følger hvor vi skal rengjøre hele lufthavna, og da gjør vi det.

Det sa flyplass-sjef Arne Johan Johnsen til NRK mandag formiddag.

Johnsen ville ikke si hva hendelsen handlet om. Men det dreide seg om noe innenfor innsjekket område.

– Vi er sikre på at det ikke er noe alvorlig men siden vi ikke har full oversikt så foretar vi en såkalt «cleaning», sier Johnsen.

Som følge av hendelsen ble flyet til Bergen noe forsinket.

Det var uvisst når passasjerer og ansatte kunne komme inn i terminalen igjen, men Johnsen regnet med det ville gå en time.

Klokka 11.44 fikk passasjerene og flyplassansatte beskjed om at de igjen kunne gå gjennom sikkerhetssonen, skriver Fædrelandsvennen.

Et KLM-fly blei stående på taksebanen etter at flyplassen blei evakuert. Foto: Tipser

Ingen grunn til bekymring

Flyplass-sjefen understreker at det ikke er noen konkret grunn til bekymring og at det ikke har skjedd noen konkret hendelse, men at det har skjedd en svikt i rutinen.

– Folk trenger ikke bli bekymret, avslutter Johnsen.