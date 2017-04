Europaveier med trebruer kan redusere CO₂-utslipp

Det nye statlige veiselskapet Nye Veier, med hovedkontor i Kristiansand, skal bygge ut europaveiene mer effektivt og billig. Men de skal også redusere CO₂-utslippet knyttet til bygging.

– Kutte utgifter og utslipp

Finn Aasmund Hobbesland, Nye Veier. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Løsningen kan bli mer bruk av tre, sier direktør for planprosesser og samfunnskontakt, Finn Aasmund Hobbesland.

Nye Veier skal redusere utgiftene til veiutbygging med 20 prosent, og innen 2030 skal CO₂-utslippene knyttet til byggingen reduseres med 40 prosent.

– Dette betyr at vi må tenke helt annerledes, sier Hobbesland.

– Når vi bygger vei, er utslippene mye knyttet til stål og betong, og å flytte stein. Vi må bruke mer kortreist stein og lage veiene med de materialene som faktisk finnes på stedet. I første omgang betyr det at vi må bruke mer prefabrikkerte løsninger, bygget på fabrikk. Da blir elementene slankere. Byggingen blir mer effektiv med bedre kvalitet og mindre CO₂-utslipp.

Ny bru over Mjøsa vil bli 1750 meter lang. Dersom den bygges i tre, vil den bli den største i sitt slag i verden. Foto: Mulighetsstudio / Statens vegvesen

Store bruprosjekter i tre

Veivesenet har fått utarbeidet en mulighetsstudie om ny mjøsbru. Der går det fram at man kan binde mye CO₂ ved å bygge brua i tre.

– Vi vet ikke om vi skal dit, men det er en spennende tanke, sier Hobbesland.

– Skal vi redusere CO₂-utslippene med 40 prosent, må vi gjøre noe med alle ting. Det betyr at vi må vurdere alt fra hvordan vi bygger broene til hvordan frakter vi stein og hva slags tilslagsmaterialer vi skal bruke.

Hobbesland synes prosjektet med mjøsbru i tre er spennende.

– Det er moro å se hva teknologi kan føre til. Så får vi se hvordan vi følger opp.

Hamar Arbeiderblad skriver at en prosjektgruppe for ny mjøsbru skal presentere over overlevere bruplaner til vegbygger Nye Veier på Biri 18. april.

– Positive entreprenører

– Hvor tøft er dette for entreprenørene?

– De er positive. Entreprenørene ønsker at vi skal stille tøffe CO₂-krav, og så vil de møte kravene. De ønsker fair konkurranse, og de vil også å bidra i den store dugnaden med å redusere utslippene.

– Er det en konflikt mellom å skulle redusere kostnadene og samtidig få ned CO₂-utslippene?

– Sannsynlig er det motsatt. Får du ned pris, får du ned CO₂. Og får du ned CO₂-forbruket, vil også prisen gå ned, sier Finn Aasmund Hobbesland.