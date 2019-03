Sjimpansen Julius fant en flaske som han klarte å åpne. Deretter gikk han inn i en psykoselignende tilstand.

Nå ønsker politiet å komme i kontakt med personer som kan ha sett noe.

– Vi ønsker å komme i kontakt med flere vitner som var til stede i området mellom klokken 11.10 og 11.40 torsdag 21. februar, sier etterforskningsleder Petter Sandell.

Ber observerte ta kontakt

Politiet ønsker også å komme i kontakt med konkrete personer som ble observert i parken den aktuelle dagen.

Politiet har blant annet fått informasjon om en gruppe på rundt fem ungdommer i alderen 15 til 19 år. Det var både jenter og gutter, og de skal ha snakket Aust-Agder dialekt.

Politiet har også fått informasjon en mann som var alene i samme område på samme tid. Han skal være mellom 45 og 60 år.

– Vi ønsker at disse personene tar kontakt med politiet på telefonnummer 02800 for å avgi vitneforklaring, sier Sandell.

Eventuelle tips til politiet i Kristiansand kan også rettes til telefon 02800.

Etterforskningsleder Petter Sandell ber observerte personer om å melde seg. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Har fått mange tips

Administrerende direktør i Dyreparken Per Arnstein Aamot, sier at de har fått mange tips etter at saken ble kjent.

Tipsene er brakt videre til politiet.

– Nå krysser vi fingrene for at denne saken skal bli oppklart, sier han.

Overvåkningsbilder fra apeskogen i Dyreparken viser at Julius får tak i plastflasken med det narkotiske stoffet. Dyreparken har valgt å sladde flasken av hensyn til politietterforskningen. Du trenger javascript for å se video. Overvåkningsbilder fra apeskogen i Dyreparken viser at Julius får tak i plastflasken med det narkotiske stoffet. Dyreparken har valgt å sladde flasken av hensyn til politietterforskningen.

Fryktet for sjimpansens liv

Julius er den eneste av sjimpansene som kan åpne skrukorker.

Etter å ha drukket av flasken, skal han blant annet ha påført seg selv alvorlige bittskader i armen.

Blodprøvene viste at han var påvirket av narkotika.

Han ble såpass syk at dyrepasserne fryktet for livet til den 39 år gamle sjimpansen.

Ifølge Aamot har Julius det bra nå.