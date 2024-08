Saken oppsummert: En kvinne bosatt øst i Agder er siktet for grovt uaktsomt bedrageri etter at over 100 personer skal ha blitt svindlet. Kvinnen trodde hun jobbet for Interpol.

Svindelen skal ha pågått over flere år, fra slutten av 2021 til mars i år.

Kvinnen skal ha blitt kontaktet av personer fra utlandet som utga seg for å være fra Interpol, og hun ble rekruttert som «agent».

Kvinnens forsvarer, Torleiv Drangsland, mener at hun selv er et offer og har blitt svindlet. Kvinnen har kommet med en motanmeldelse mot personene som utga seg for å være fra Interpol.

Politiet etterforsker saken, og det er foreløpig ikke aktuelt å utvide siktelsen.

Ofrene er bosatt over hele landet, og det skal være snakk om betydelige summer som er svindlet.

Den siktede kvinnen, som er bosatt øst i Agder, mener selv at hun har blitt lurt av svindlerne til å tro at hun jobbet for det ekte Interpol. Hun er foreløpig siktet for grovt uaktsomt bedrageri.

Advokat Torleiv Drangsland er oppnevnt som kvinnens forsvarer. Han sier saken kom som et sjokk på klienten. Foto: Leif Dalen / NRK

– Vår holdning er at hun ikke har opptrådt grovt uaktsomt, men at hun selv er blitt svindlet og er et offer, sier kvinnens forsvarer Torleiv Drangsland ved Tofte/Hald Advokatkontor.

Over flere år

Svindelen skal ifølge politiet ha pågått over flere år, fra slutten av 2021 og fram til mars i år.

Da aksjonerte politiet mot kvinnens bolig og hun ble tatt med til avhør. Det skriver Agderposten, som omtalte saken først.

– Det er foreløpig ikke aktuelt å utvide siktelsen, men vi kan ikke utelukke det, skriver Pål Harald Svendsen fra politiet i Agder som etterforsker saken.

Pål Harald Svendsen er fagansvarlig for digitale bedragerier og hvitvasking i Agder politidistrikt. Foto: Agder politidistrikt

Ifølge Svendsen er det foreløpig vanskelig å si noe nøyaktig om hvor store beløp som er svindlet, siden det fortsatt er svært mange som ikke er avhørt.

– I det elektroniske beslaget til kvinnen, så har politiet funnet en rekke navn på potensielle fornærmede. Foreløpig er antallet godt over 100 personer, opplyser han.

Politiet har ennå ikke klart å skaffe seg et bilde av hvor mye de fornærmede har tapt på grunn av kvinnens medvirkning.

– Ble selv svindlet

Kvinnen som er siktet i saken mener selv at hun har blitt svindlet.

Hun skal ha blitt kontaktet av personer fra utlandet med oppdiktede navn gjennom de krypterte meldingstjenestene WhatsApp og Signal.

– Hun ble selv utsatt for bedrageri for noen år siden og de tok kontakt med henne med løfte om å få tak i pengene hun hadde tapt, skriver Harald Svendsen fra politiet.

Kvinnen trodde på personene da de sa de var fra Interpol og viste falske papirer på dette, og hun lot seg rekruttere som «agent», ifølge Svenden.

– Hun fikk en arbeidskontrakt og løfte om en solid lønn, opplyser han.

Mange blir svindlet på nytt

Kvinnen skal deretter ha fått en liste over personer som hun skulle kontakte for å fortelle at Interpol hadde sporet opp penger de tidligere hadde tapt.

– Hennes oppgave var da å sette de fornærmede i kontakt med «Interpol». Og det virker mer troverdig når en kvinne med norsk dialekt tar kontakt, forklarer Pål Harald Svendsen.

Politiet kaller denne formen for svindel, «recovery scam».

– Dette foregår i stor utstrekning i dag og vi advarer alltid de fornærmede som har blitt svindlet en gang om å være på vakt overfor personer som vil hjelpe dem med å skaffe pengene.

Kvinnen har selv anmeldt

Kvinnen skal senere ha innsett at hun har blitt lurt og skal ha kommet med en motanmeldelse mot personene som utga seg for å være fra Interpol, bekrefter politiet ovenfor NRK.

Kvinnens forsvarer Torleiv Drangsland forteller at saken har kommet som et sjokk på klienten.

– Hun har gjort alt i beste mening, og aldri trodd at handlingene hennes skulle gå utover andre på denne måten, sier han.

Pål Harald Svendsen i politiet skriver at en del av politiets etterforskning består i å finne ut hvem det er som har utgitt seg for å være fra Interpol.

– Men det er en vanskelig oppgave. På generelt grunnlag så er ofte dette personer som er en del av ett organisert kriminelt nettverk i utlandet, sier Svendsen.