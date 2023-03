Det var måndag 13. februar 2023 ca. klokka 23.30 at det blei fyrt av skot mot ein bil på parkeringsplassen utanfor Meny på Grim i Kristiansand.

Ein mann i 20-årene blei alvorleg skadd i hendinga.

No etterlyser politiet vitne til hendinga som blir etterforska som eit drapsforsøk.

– Politiet etterforskar hendinga som et drapsforsøk. Ingen er så langt blitt arrestert i saka. Politiet har gjennomført fleire taktiske og tekniske undersøkingar, medrekna avhøyr av vitne, seier politiinspektør i Agder politidistrikt, Cecilie Pedersen.

Politiet har sendt ut ei pressemelding om at dei no etterforskar ei skyteepisode som drapsforsøk. Foto: Hanne Rebecca Nilsen

Ber om tips i saka

Politiet ynskjer no tips om personar og køyretøy som er observert i området ved Meny Grim i tidspunktet kl. 23.20-23.30 måndag 13. februar.

– Politiet ynskjer tips frå publikum om dei har gjort observasjonar av personar eller køyretøy i det aktuelle tidspunktet, seier politiinspektør Pedersen.

Har du opplysningar i saka kan du ringe 02800.

– Det er også forsøkt å hente inn video frå åstaden. Men situasjonen no er at ingen pågripen i saka, og då treng vi tips frå publikum, seier Pedersen.

Politiet ynskjer no tips i saka og ber folk som kan ha opplysningar om å ta kontakt. De seier politiinspektør i Agder politidistrikt, Cecilie Pedersen. Foto: Per-Kåre Sandbakk/NRK

Alvorleg skadd

Politiet ynskjer ikkje å gje opplysningar om kva offeret har sagt i avhøyr, eller kva våpen som er nytta.

– Det er ikkje beslaglagt våpen frå åstaden. Politiet veit at det er nytta eit skytevåpen, men kan ikkje gå inn på kva våpen det er snakk om.

Pedersen opplyser at politiet undersøkjer ulike miljø for å finne svar på bakgrunnen og motivet for hendinga.

Mannen i 20-årene, som blei skadd i hendinga, blei køyrt til Sørlandet sjukehus i Kristiansand, og sendt vidare til Oslo universitetssjukehus.

– Han er nå skriven ut frå sjukehuset, seier Pedersen til NRK.