Ett av fire kloakkanlegg er for dårlige

• En av fire nordmenn bor i hus der kloakkanlegget ikke oppfyller myndighetenes krav til rensing.

• I Arendal går kloakken fra rundt 300 boliger urensa rett i sjøen.

• Kommunen er klar over problemet og jobber kontinuerlig for å bedre situasjonen.

• Kloakkutslipp kan føre til spredning av sykdom og endringer i økosystemet.

• Seniorforsker Lars-Johan Naustvoll ved Havforskningsinstituttet understreker at kloakk er en utfordring som må tas tak i og renses opp i.

• Naustvoll påpeker at myndighetene må fortsette å utbedre kloakknettet.



Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.