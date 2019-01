Et slikt fengsel har aldri blitt bygget i Norge før

Fengselet står klart med 20 åpne og 10 lukkede soningsplasser, når kvinnene ankommer Evje i april.

Det finnes flere kvinnefengsler i Norge, men det er første gang det bygges et fengsel spesialtilpasset kvinners behov.

– Alt å si for fremtiden

Janet Lindeland fra Kristiansand har tidligere sonet ved Sandeid fengsel i Stavanger. Hun måtte ofte dele firemannsrom med andre innsatte og var sjeldent alene under soningsperioden.

Hun mener kvinnefengselet vil bidra til at de innsatte danner seg et bilde av hva et vanlig liv er.

– Jeg tror det har alt å si for fremtiden deres. At de får eget rom er positivt for den psykiske helsen. Da får de mulighet til å trekke seg tilbake når de vil, sier hun.

Janet Lindeland tror tilbudene ved Evje fengsel vil ha alt å si for fremtiden til de kvinnelige innsatte. Foto: Privat

Skal gi frihetsfølelse

I dag jobber Lindeland for stiftelsen WayBack, som arbeider for innsattes tilbakeføring til samfunnet.

– Kvinner føler ofte skam ved det å sitte i fengsel. Å studere, lage mat og trene, gir dem følelsen av å være til nytte for noe, sier hun.

Høysikkerhetsfengselet på over 1000 kvadratmeter får gode fasiliteter, både på og utenfor området, som løpebane, bibliotek og helsestudio, i tillegg til Norges største luftegård.

– Det er ingen gitter som sperrer utsikten fra vinduene. De innsatte skal få minst mulig følelse av å være sperret inne, sier fengselsinspektør og daglig leder ved Evje fengsel, Jan Balstad.

Rommene ferdigstilles før de kvinnelige innsatte skal flytte inn. Foto: Madeleine Mellemstrand / NRK

Tilpasses for å unngå skade

Selv om fengselet har høy standard er sikkerheten det viktigste. Kvinner fra hele Norge kommer for å sone lange fengselsdommer.

Dersom innsatte utfører selvskading, og liv og helse står i fare, plasseres de i en spesialtilpasset sikkerhetscelle.

– Situasjonen er svært alvorlig dersom en innsatt havner i sikkerhetscella, men vi regner det som sannsynlig. Alt er bygget og konstruert slik at det skal være vanskelig å skade seg selv og andre.

Dersom innsatte utfører selvskading og liv og helse står i fare, må de plasseres i sikkerhetscella. Foto: Heather Eliassen / NRK

Får studietilbud

Balstad forteller at fasilitetene først og fremst skal være med på å bidra til en gradvis overgang til et liv i frihet.

– Vi samarbeider med Setesdal videregående skole for å tilby innsatte undervisning. Slik kan de ta høyere utdanning. Tilbudene skal fungere som verktøy for at de innsatte skal komme tilbake til storsamfunnet, sier fengselsinspektøren.

Evjemoen fengsel har gode fasiliteter Du trenger javascript for å se video.

– Vil bety mye for kommunen

Ordfører i Evje og Hornnes kommune, Bjørn Ropstad, ønsker kvinnefengselet velkommen på vegne av lokalbefolkningen.

– Det betyr mye for Evje kommune å få en stor og ny institusjon og arbeidsplass. Vi håper kvinnene kan bidra i lokalsamfunnet på ulike områder. På sikt skal de tilbake til samfunnet og vi vil være med på å tilrettelegge best mulig for det, sier han.