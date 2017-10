Espen Grjotheim får fantom-rolle

Grimstadmannen skal spille hovedrollen når The Phantom of the Opera settes opp på Folketeater i Oslo i september neste år. – Det kan ikke bli større. Dette har jeg alltid drømt om, sier Grjotheim til NRK. Han måtte godkjennes av musikalens far, Andrew Lloyd Webber, før han fikk rollen. Se intervjuet