– Nå står vi uten et behandlingstilbud. Vi synes dette er trist og det påvirker veldig mange mennesker, sier Kristin Fredwall.

Hun er mor til Alexandra (16) som har gått til behandling hos lege og transperson Espen Esther Pirelli Benestad i snart to år.

I går ble det kjent at Benestad, som har jobbet som lege i 37 år, fratas autorisasjonen.

I det 42 sider lange vedtaket slår de fast at hen har drevet mangelfull utredning av pasienter med kjønnsinkongruens, og uforsvarlig bruk av vanedannende legemidler.

Bekymringsmeldingene som førte til granskingen av Benestad skal blant annet komme fra fastleger.

Nå som Benestad har mistet autorisasjonen, mister hen også muligheten til å skrive ut resepter.

Frykter deprimerte ungdommer

Det er blant annet dette som bekymrer Fredwall som leder organisasjonen Foreldre til transungdom i Sør.

Nå lurer de på hva som skjer med behandlingen barna deres er midt oppi.

I vedtaket fra Helsetilsynet står det at de har mottatt rundt 200 støtteerklæringer fra privatpersoner som «mener at det er få leger som har den kompetansen om kjønnsinkongruens som du har og at det vil være alvorlig for den psykiske helsen til mange pasienter dersom du får tilbakekalt din autorisasjon som lege».

Alexandras mamma bekrefter dette.

– Konsekvensen kan være at man får ungdom som er fryktelig deprimerte. Vi er redde for Alexandra sin psykiske helse oppi dette, sier Fredwall.

Alexandra går på pubertetshemmere og østrogen. Om tre måneder er de tomme for medisiner.

– Hvis hun stopper nå så vil hun gå tilbake til en guttepubertet. Vi ønsker å få svar fra helsedirektoratet og helsetilsynet om hvem som nå skal ta over behandlingen.

Alexandra kom ut som transperson for to år siden. Hun ønsket å begynne på hormonbehandling raskt og da var det ikke noe alternativ å sette seg i kø hos Rikshospitalet. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Fastlegen til Alexandra har ifølge Fredwall gitt uttrykk for at hun ikke har nok kompetanse til å overta medisineringen.

Fredwall stiller seg uforstående til kritikken av Benestad.

Hun synes det er rart at Helsetilsynet ikke lytter til foreldrenes stemmer.

– Vi er mange voksne som har tatt en veloverveid avgjørelse med å dra til Espen Esther med barna våre. At ikke våre stemmer blir hørt i denne saken synes jeg er trist.

Telefonen hviler på pulten til sexolog Pirelli Benestad. Det har kokt godt i den etter at Helsetilsynet i går gjorde det kjent at hen mister legelisensen. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Fått hundrevis av meldinger

Inne på kontoret til Espen Esther Pirelli Benestad i Grimstad vibrerer det i mobilen som ligger på kontorpulten.

Meldingene har tikket inn gjennom natten og dagen.

– Det er bekymrings- og fryktmeldinger fra folk som føler at de kan bli kastet ut i det store intet. Og så er det masse støtteerklæringer. Jeg kunne lest opp hundrevis av dem, sier Benestad.

Hen kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Helsetilsynet.

– Du kjenner deg ikke igjen i beskrivelsen av deg selv?

– Nei, og det vil ingen med virkelig kunnskap i dette faget gjøre.

– Forventet du at reaksjonen fra tilsynet skulle bli såpass krass?

– Nei, jeg er fremdeles målløs. Og jeg har vel i løpet av det siste døgnet mottatt noen hundre bekreftelser på hvor målløs jeg har grunn til å være.

Sexologen og legen har fått tre uker frist til å svare på vedtaket.

73-åringen har bestemt seg for å klage på avgjørelsen som fratar hen retten til å være lege.

Ikke forsvarlig utredning

Helsetilsynet mener Benestad ikke har fulgt retningslinjen for hvordan du skal foreskrive vanedannende medikamenter på en forsvarlig måte.

– Og etter vår vurdering har han ikke sørget for en utredning av personen med kjønnsinkungrens på en forsvarlig måte, sier assisterende direktør Heidi Merete Rudi.

– Benestad har fått 200 henvendelser det siste døgnet av folk som er redde for å bli sendt til noen som ikke skjønner problemet. Hva sier du til det?

– Uansett hva som er grunnlaget for at en lege taper autorisasjonen, så blir det problemer og vanskelig for vedkommendes pasienter. For at de skal bli ivaretatt på en god måte må legen sørge for at de får kontakt med andre som kan hjelpe dem.

Assisterende direktør i Statens helsetilsyn Heidi Merete Rudi.

Ut på «legefrieri»

Karoline Skarstein er leder i FRI Rogaland.

Skarstein forteller at hun blir kontaktet av mange som er bekymret for hva som nå vil skje med behandlingen sin. Selv var hun også pasient hos Benestad.

Hjelpen som Pirelli Benestad tilbyr, får man også andre steder.

Men ifølge Skarstein er det mange leger som kvier seg for å gi den.

– Det føles som at du må ut igjen, nesten på et legefrieri. I håp om å finne en eller annen lege som har lyst til å hjelpe deg, sier hun.

Karoline Skarstein leder FRI i Rogaland. Hun har også vært pasient hos Benestad. Foto: Renate Wiik

Fredag planlegges markeringer for å støtte Benestad både i Trondheim, Oslo, Kristiansand og Bergen.

I Kristiansand skal Kristin Fredwall og Alexandra gå i tog.

– Jeg hadde aldri fått denne behandlingen så fort hvis jeg hadde gått på Riksen. Jeg hadde vært stuck der jeg var for to år siden, sier Alexandra.

– Noen mener flere av dem Benestad hjelper er for unge?

– Jeg fikk vite både om bivirkninger og helseeffekten av medisinene. Det er en seriøs «greie» og du vet hva du går inn i, sier Alexandra.