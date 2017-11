Erkjente at han tok med brekkjernet

Den tiltalte mannen erkjente i retten at han hadde med brekkjernet, men hevder at ekskona fikk tak i det og han ville ta det ifra henne. En 40 år gammel mann er tiltalt for drapsforsøk mot ekskona si. Hun ble funnet hardt skadet i parkeringshuset til Kilden i februar i år.