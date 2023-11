Eritreisk fest måtte evakueres – politiet brukte tåregass mot demonstranter

– Grunnet fare for sikkerhet, liv og helse har politiet, i dialog med arrangør, blitt enige om at vi avsluttet arrangementet og evakuerte festlokalet, sier stabssjef i Agder politidistrikt, Vidar Arnesen i en pressemelding.

En fest i regi av det eritreiske miljøet i Kristiansand måtte evakueres lørdag kveld. I forkant fryktet politiet at det kunne bli uroligheter rundt arrangementet. Og flere demonstranter møtte opp utenfor Randesund bydelshus på Søm der festen ble arrangert.

Ved 18.30-tiden forsøkte demonstrantene å velte sperringer, og politiet svarte med å bruke tåregass.

Rett over klokka 19.00 skrev politiet at arrangementet ble evakuert.

Festdeltakerne ble evakuert i buss. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Ifølge politiet var det mellom 50 og 100 personer på festen. Utenfor samlet deg seg i overkant av 200 motdemonstranter

– Det har oppstått en konfrontasjon med politiet da denne gruppen forsøkte å ta seg over gjerdene for å ta seg inn i lokalet. Politiet har ikke oversikt over om det er skadde personer, sier Arnesen.

Det er mye folk på stedet, og stemningen er spent nå, sier våre reportere på stedet. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Utartet tidlig

Arrangementet startet klokka 17.00, og etter en liten time var det mye folk utenfor bydelshuset. De delte ut flyers med budskap om at festen måtte stoppes.

Stemningen var spent og det var høylytte rop fra folkemengden, beskrev våre reportere på stedet.

Politiet sperret etter hvert gaten ved bydelshuset, og ba folk trekke unna. Politiet brukt tåregass ved minst to anledninger, for å få folk til å trekke unna.

– Det har oppstått en konfrontasjon i forbindelse med arrangementet i regi av eritreisk forening i Randesund. Politiet er til stede med betydelige ressurser. Politiet ber publikum om å trekke unna området rundt Randesund bydelshus, skrev politiet på X rett etter de hadde brukt tåregass mot demonstrantene.

Her er gaten sperret, og folket har trukket lenger unna bydelshuset. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Forskanset seg i blokk

Ved en butikk på Søm sperret politiet veien litt før klokka 18.00. Dette ble gjort fordi det hadde kommet meldinger om at en gruppe personer hadde forskanset seg i en blokk i nærheten. De hadde gitt uttrykk for at de vil inn i lokalet der det arrangementet var.

– Politiet var kjent med at dette kunne oppstå og var raskt på stedet med betydelige ressurser for å håndtere situasjonen. Politiets primæroppgave er at arrangementet ikke forårsaker fare for liv, helse og sikkerhet for publikum og involverte, sier Arnesen i Agder politidistrikt i en pressemelding.

Det er mye politiressurser i aksjon. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Politiet sier oppdraget er godt ressurssatt, men ønsker ikke å gi detaljer på hvor mange de har i aksjon. De får også hjelp fra nasjonale bistandsressurser og politi fra nabodistrikter.

– Vi tar situasjonen på største alvor, sier Arnesen.

Politiet skriver videre at de har nulltoleranse for vold, og aksepterer ikke gatekamper og ordensforstyrrelser slik de har sett fra andre byer.

– Politiets primæroppgave er at arrangementet ikke forårsaker fare for liv, helse og sikkerhet for publikum og involverte. Straffbare forhold vil bli fulgt opp av politiet og kan få konsekvenser for de involverte, sier Arnesen.

Politiet var forberedt

Politiet hadde i forkant fått informasjon som tydet på at det kunne bli uroligheter.

– Agder politidistrikt har derfor, sammen med Kristiansand kommune, forberedt oss for et slik scenario, sa stabssjef Vidar Arnesen i Agder politidistrikt i en pressemelding før arrangementet.

Det har tidligere oppstått voldsepisoder og bråk flere steder mellom regimekritiske norsk-eritreere og det de mener er regimevennlige foreninger. Blant annet i Bergen, der det ble kastet sten og politiet måtte stenge deler av sentrum.

Gjerder til å sperre av området med sto klar tidligere lørdag. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Flyttet ut av byen

Politiet var i kontakt med arrangøren i Kristiansand, og ba dem flytte arrangementet ut av sentrum. Dette gikk arrangøren med på, skriver politiet.

– Trygghet for innbyggerne i Agder settes veldig høyt og vi gjør alt vi kan for å ivareta denne, sier Arnesen.

Politiet mener de kunne ivareta sikkerheten til både befolkningen og de som arrangerte festen ved at festen ble flyttet ut av sentrum.

Lørdag ettermiddag var de på plass i bydelen, både der arrangementet skulle være og på veiene inn til bydelen.

Politiet på plass i bydelen i Kristiansand. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Politihelikopteret på plass

Tidligere lørdag ble også politihelikopteret observert over Kristiansand. Fædrelandsvennen skrev først om dette.

– Vi kan bekrefte at politihelikopteret er her. Vi kan ikke si noe mer om bruken av det. Vi tar høyde for forskjellige scenarioer. Vi gjør dette for at arrangementet gjennomføres på en god og trygg måte for alle involvert, sa operasjonsleder Øyvind Hægeland til avisa lørdag formiddag.

Foto: Mathias Charman / Mathias Charman

Fædrelandsvennen skrev også at politiet natt til lørdag sjekket tre biler ved Stoa i Arendal.

– Vi noterte oss hvem som var i bilene, og vi sjekket om de hadde med seg noe som kan bli brukt til noe annet enn en fredelig demonstrasjon. Bilene ble sluppet videre, sa politiets operasjonsleder til avisa i dag tidlig.