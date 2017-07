Eriksen satser på utjevningsmandat

Tidligere varai KrF, Dagrunn Eriksen fra Kristiansand, satser når på å komme seg inn på Stortinget igjen: Denne gangen for å kjempe for Nordland. Hun tror det blir vanskelig med et fast mandat, men satser på utjevningsmandatet, ifølge Helgelendingen.