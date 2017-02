Entreprenørene ser lysere på framtiden

– Lindland Maskin i Lyngdal øker bemanninga rekordhøyt til 80 ansatte, sier daglig leder Sigve Lindland.

Daglig leder Sigve Lindland. Foto: Odd Rømteland / NRK

Fin utvikling

Lindland forteller at han er optimist med tanke på fremtiden, og vil ta inn fem til seks nye ansatte. De er én av de største entreprenørene vest i Vest-Agder.

– Vi er nødt til å være optimister hele tiden, og litt av grunnen til at vi kan være det, er at vi ser en veldig fin utvikling av firmaet over flere år, sier han.

I fjor brukte Lindland maskin, som i 2015 omsatte for 140 millioner kroner mye innleide folk. Nå har de behov for flere.

Truet av konkurser

Slik har det ikke vært bestandig, for i 2013 var det 92 firmaer i bygg- og anleggsbransjen på Sørlandet som gikk konkurs eller ble tvangsavviklet. Året etter var det hele 153 bedrifter som opplevde det samme.

– Bransjen vil slite tungt også i 2015, sa regionsjef Petter Blomkvist i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg til NRK i 2015.

Regionsjef Petter Blomkvist i Entreprenørforeningen. Foto: Privat

Nå ser det mye bedre ut for byggebransjen, mener Blomkvist.

– Entreprenørforeningen er veldig positiv for fremtiden, sier han.

I 2018 skal pila gå skarpere oppover enn tidligere og derfor så kan vi være enda mer positive, mener Blomkvist.

– Veiprosjektene som er tydeliggjort gjør at bedriftene her på Sørlandet tør å satse og derfor får vi denne gode utviklingen.