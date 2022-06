– Å spise fisk og være ute er en del av livsstilen min, så jeg tenkte aldri på det før jeg flyttet hit, sier Joanna Reyes.

Hun er oprinnelig fra USA, men har etablert seg i Kristiansand.

Hun tok en legesjekk da hun kom til Norge, og fikk beskjed om at hun måtte ta tilskudd av vitamin D.

– I USA har vi normale mengder sol, så jeg tenkte aldri på at det var noe jeg måtte få på resept.

Sammen med venninnene Joss og Ezdie Voloanes sitter hun og soler seg i Kristiansand.

Ezdie Voloanes har akkurat flyttet til Norge fra Mexico, og fikk samme beskjed som sin venninne.

– Når dagene blir korte uten så mye sol, da begynner jeg å føle meg litt nede og uten energi, sier hun.

De tre venninnene er mye ute i sola og spiser fisk - men må likevel ta vitamin D-tilskudd på grunn av lite sol i Norge på vinteren. Foto: Hedda Federici / NRK

Over 200 prosent økning

Salget av vitamin D har skutt i været de siste årene.

Fra 2015 til 2021 har økningen i salg av reseptpliktig vitamin D-tilskudd vært på over 200 prosent for alle aldersgrupper. Det viser tall fra Apotekforeningen.

Aller størst økning er det i aldersgruppen 0-19 år. Der er økningen på 362 prosent.

– Vi vet at det har vært en stor økning i bruken av vitamin D-tilskudd. Både det som kjøpes reseptfritt, og det som skrives ut på resept, sier Marte Kvittum Tangen.

Hun er leder for Foreningen for allmennmedisin (NFA), og mener mange tar vitamin D-tilskudd unødvendig.

– Selv om mange i Norge får lavere verdier i vinterhalvåret er det ikke farlig eller alvorlig.

Det er vanlig å ha mangel på vitamin D i Norge, særlig i vinterhalvåret. En kilde til vitamin D er sollys, noe det er manko på her i nord.

– Det er et godt råd til alle at i måneder med bokstaven r i seg bør man ta trantilskudd for å få i seg vitamin D. For øvrig er et variert og sunt kosthold viktig.

Marte Kvittum Tangen (NFK) anbefaler ikke å ta høydose vitamin D-tilskudd med mindre en er i risikogruppa. Foto: Legeforeningen

Ikke nødvendig for de fleste

Mangel på vitamin D kan få konsekvenser, men Kvittum Tangen mener likevel at det ikke er nødvendig å ta blodprøve for å kontrollere vitamin D-innholdet.

– Det er ikke behov for å ta mer tilskudd eller medikamenter enn det man har behov for. Det koster penger, er unødvendig og det kan også være farlig å ta for mye vitamin D.

Noen kan likevel trenge ekstra tilskudd, sier hun. Det gjelder for eksempel pasienter med kroniske sykdommer i muskel og skjelett, sykdommer som gir redusert opptak eller som har benskjørhet.

NFA har oppfordret norske allmennleger til å ta færre D-vitaminprøver, og å være forsiktig med å rekvirere høydose vitamin D-tilskudd.

Likevel har prøvene og bruken av tilskudd skutt i været.

Sol er en viktig kilde til vitamin D, og det kan derfor være vanskelig å få eksponert seg nok om vinteren i Norge. Foto: Hedda Federici / NRK

Både for mye og for lite kan gi konsekvenser

Personer med mangel på D-vitamin får ikke alltid symptomer.

Men lever du med mangel på D-vitamin over lengre tid kan dette gå utover skjelett og muskler. I ytterste konsekvens kan mangel på D-vitamin føre til benskjørhet.

Samtidig er det ikke bra å ta for mye vitamin D-tilskudd. Det kan faktisk være farlig.

NRK har tidligere skrevet om forgiftning som følge av dette.

Med mindre man er i risikogruppa, så fraråder Tangen folk å ta tilskudd.

Å ta for mye vitamin D-tilskudd kan føre til elektrolyttforstyrrelser.

NRK forklarer Hva er faren ved å ta for mye vitamin D? Bla videre Elektrolyttforstyrrelser Elektrolytter er mineraler eller salter som foreligger som ioner i blodet, og har mange viktige funksjoner i kroppen. Elektrolyttforstyrrelser kan forårsakes av sykdom eller ved bruk av legemidler - som for eksempel for mye vitamin D-tilskudd. Moderate symptomer elektrolyttforstyrrelse Moderate symptomer på elektrolyttforstyrrelse kan være svimmelhet, kvalme, oppkast og forvirring. Alvorlige symptomer på elektrolyttforstyrrelse Alvorlige tilfeller av elektrolyttforstyrrelse kan føre til koma, pustebesvær, lammelser og hjerterytmeforstyrrelser. Kilder Store medisinske leksikon / Foreningen for allmennmedisin Forrige kort Neste kort

Norge på verdenstoppen

NFA ser en økning av folk som mangler D vitamin, men dette kan også skyldes at det blir tatt flere prøver.

Et symptom på langvarig mangel på vitamin D er benskjørhet. Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder denne sykdommen. Faggruppen for osteoporose og benhelse ser likevel ingen økning i antall pasienter med benskjørhet.

– Tallene fra Apotekforeningen er nok heller et resultat av økt bevissthet rundt det. Benskjørheten er stabil, sier leder i faggruppen, Lene B. Solberg.

Det tar mange år før mangel på D-vitamin kan ses som økt forekomst av benskjørhet.