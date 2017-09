Enkemann tror ikke drapstiltalt forstår hva han har gjort

Tirsdag startet ankesaken i Agder lagmannsrett der 16-åringen står tiltalt for å ha drept Jakob Hassan (14). I tingretten ble gutten dømt til elleve års forvaring for drapene.

Ilebekks to sønner og enkemann fikk en ny tøff dag i retten.

– Jeg får øyekontakt med ham hele tiden, men han ser like hardt tilbake igjen, sier Morten Andersen.

– Jeg leter etter noe anger, en beklagelse, et nikk eller et eller annet som gjør at han viser noe form for empati, fortsetter han.

Drapene skjedde i skolegården på Wilds Minne skole i Kristiansand 5. desember i fjor. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

16-åringen: – Jeg angrer veldig

Mandag 5. desember i fjor ble Tone Ilebekk og Jakob Abdullahi Hassan knivstukket i skolegården til barneskolen Wilds Minne i Kristiansand.

Begge døde av skadene på sykehuset.

Ilebekk var ute og luftet hunden da hun ble knivstukket. Hun skjønte at noe hadde skjedd og grep inn for å hjelpe.

Anger har vært et av mange sentrale temaer under rettssakene. I lagmannsretten fikk gutten igjen spørsmål om han angret av forsvareren.

– Eh … Jeg angrer veldig … eh … jeg synes det er veldig forferdelig å måtte leve med. Jeg synes det er vanskelig å uttrykke hvordan jeg føler det. Det er veldig mange tanker på en gang, svarte 16-åringen på spørsmålet.

Morten Andersen og sønnene under ankesaken i Agder lagmannsrett. Foto: Lars Eie / NRK

Etterlyser beklagelse

Enkemannen mener ikke svaret var særlig troverdig. Han sier sønnene og han selv er sjokkerte over at han ikke viser anger.

– Det er helt forferdelig for oss å sitte og se på ham uten å kunne stille et eneste spørsmål.

– Hva ville du spurt ham om?

– Om han vet hva han har gjort. For det tror jeg ikke. Jeg tror ikke han aner hva han har gjort, sier Andersen som ønsker en beklagelse av 16-åringen.

Det er satt av tre dager til ankesaken i Agder lagmannsrett.