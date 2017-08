Enebolig totalskadd i brann

Beredskapsleder Hans Henrik Bakke utenfor det totalskadde huset på Hisøya. Foto: Leif Dalen / NRK

Beredskapsleder Hans Henrik Bakke i Østre Agder brannvesen forteller at det var en kraftig brannutvikling. Brannvesenet fikk melding om brannen klokka 18.20.

– Da vi kom fram til brannstedet, var huset fullstendig overtent. Vi startet umiddelbart med utvendig slukking og passet på at omliggende hus ble beskyttet. Vi vet ikke hva som har forårsaket brannen.

Brannen på Hisøya var synlig fra lang avstand. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Bakke sier at det ikke har vært fare for spredning, men den kraftige strålingen gjorde at naboene var bekymret for husene sine.

Det var mannskaper fra Arendal brannvesen som var med i første fase av slukkingen. Nå har folk fra stasjonen i Froland overtatt arbeidet med etterslukking.