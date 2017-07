Endrer is-reklame etter kritikk

Is-produsenten Hennig-Olsen fikk kritikk for å reklamere med at en heldig vinner skulle få gratis is resten av livet, men maks i 30 år. Premien endres nå fra 30 år til forventet levealder, basert på statistikk fra Statistisk sentralbyrå.