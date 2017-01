Endelig snø i bakken

Mangel på snø i lavlandet og ugunstige temperaturer, har hindret skisenteret fra å åpne tidligere. Bruk av snøkanoner gjorde det imidlertid mulig.

– Vi var veldig spente om vi hele tatt skulle få det til, sier daglig leder ved Vegårshei ski- og aktivitetssenter, Aud Torunn Vegerstøl.

– En vanskelig prosess

Snøkanonene har gått for fullt, og snø har det blitt. Men å produsere snø på denne måten, er ifølge Vegerstøl ikke så enkelt.

Daglig leder ved Vegårshei Skisenter, Aud Torunn Vegerstøl. Foto: Pål Tegnander / NRK

– Det har vært en vanskelig prosess på grunn av fuktig luft og lite kulde. Vi har produsert i fem døgn, men det er egentlig ett eller to døgn for lite, sier hun.

Med snøproduksjon i noen døgn til, hadde det sannsynligvis blitt nok snø til å dekke hele bakken. Snøen som allerede er produsert, har blitt fordelt så godt det lar seg gjøre. Selv om det ennå mangler noe helt på toppen, er det nok til at bakken kan brukes.

Mellom 60 og 70 besøkende

Lørdag troppet det opp mellom 60 og 70 mennesker som ville benytte seg av muligheten til endelig å få kjenne på snø under slalåmskiene eller snowboardet.

Nå håper Vegersøl at skisenteret kan holde åpent i lang tid framover. Ifølge henne, er kunstsnø et godt utgangspunkt for at det kan la seg gjøre.

– Kunstsnøen er slitesterk og kan holde veldig lenge dersom det er kaldt om nettene. Hvis det i tillegg kommer litt ekte snø oppå, blir det ypperlige forhold, sier hun.

De siste årene har det vært stor forskjell på hvor mye snø det har vært på Vegårshei, men man skal ikke mer enn tre sesonger tilbake, for å se hvor mye snø det kan være. Da var det over to meter snø på denne tiden av året.