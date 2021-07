Endelig kan de danse foran scenen igjen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Søstrene Mariell og Jeanette Simonsen smiler bredt for endelig å kunne dra på festival igjen.

Det har blitt to år siden sist.

Inngangsbilletten er hurtigtest.

De står i bilkø for å komme inn det store testsenteret som er plassert på festivalområdet på Vindholmen i Arendal.

Søstrene Mariell og Jeanette Simonsen er testet og klar for festival i Arendal. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Jeg har vært litt skeptisk til om det er trygt med flere tusen mennesker samlet. Men dette testopplegget virker det jo veldig sikkert, sier Jeanette.

Mariell forteller at de er en vennegjeng som skal på kveldens konsert, og at de gleder seg stort til å oppleve det sosiale igjen.

70 mann i aksjon

Canal Street er en av få store festivaler her hjemme som har valgt å arrangere full festival denne sommeren. Pandemi og omfattende smittevernregler gjør det svært komplisert.

Frode Konnestad, daglig leder i Medic Sør har 70 personer som tar seg av hurtigtesting av flere tusen festivalgjengere. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

På testområdet like ved konsertområdet i Bryggebyen er det satt opp flere hvite telt.

Her pågår testing hvert tredje minutt mye av dagen.

– Vi har et stort og effektivt opplegg og det er 70 personer involvert i smittevern og testing.

Frode Konnestad, daglig leder i Medic Sør, står midt oppi bilkø og testpinner.

Han har ansvaret for smittevernet på festivalen.

Han sier de nå tester opp mot 900 personer hver dag.

– Vi bruker hurtigtester og folk får prøvesvaret og oftest klarsignal til festival i løpet av få minutter.

70 personer sørger for testing og smittevern når 4000 mennesker skal på festival i Arendal. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Etter det NRK kjenner til koster testinga på denne festivalen alene over en halv million kroner. Utgiftene dekkes av Kulturdepartementet.

Kan hoppe og danse foran scenen

Det er flere tusen mennesker på konsertområdet helt ute ved sjøen i Bryggebyen Arendal.

Artister som Highasakite og Odd Nordstoga drar publikummere ut i gråværet.

– Vi er veldig klare for å kunne stå foran scenen og danse igjen. Vi kommer til å være der fremme når Odd Nordstoga entrer scenen.

17-åringene Sanne Lankås Paulsen og venninna Ada Elise Terjesen er skikkelig klare for festival. Det har de ikke opplevd siden de 15 år gamle. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Sanne Lankås Paulsen og venninna Ada Elise Terjesen har ikke vært på festival på to år. Da var de 15 år gamle.

– Vi er veldig klare for å oppleve festival igjen. Og det er et veldig bra opplegg her med testing og sikkerhet.

Det går ikke lang tid før området foran scenen fylles opp med dansende publikummere som danser og hopper. Odd Nordstogas hit «Dans Dans Dans» får det til å eksplodere.

Artisten vitser med at folk endelig får lov å stå oppreist på en konsert igjen.

– Sist jeg så det var på en konsert i Vennesla. Personen ble kasta rett ut, humrer artisten.

Odd Nordstoga var glad for at folk kunne stå foran scenen igjen. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Skal oppleves som en vanlig festival

Festivalsjef Mats Aronsen har stått i bresjen for Canal Street siden 1996. Han har aldri opplevd en mer krevende festival å arrangere.

– Det er svært omfattende. Vi deler konsertområdet inn i fire kohorter med 500 mennesker i hver. Og det gjelder fortsatt vanlige avstandsregler.

Han er ekstra stolt over at publikum igjen kan hoppe og bevege seg foran scenen. Det har Statsforvalteren i Agder velsignet.

Festivalsjef Mats Aronsen vil at folk skal oppleve Canal Street så normal som mulig, tross pandemien. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Vi har laget et trygt system der folk i de ulike kohortene kan sette fra seg drikkevarene og utfolde seg foran scenen. Også her er det fire avdelinger. Vi er den første festivalen som får dette til under pandemien, smiler Aronsen stolt.

To tusen mennesker på festival er et sjelden syn denne sommeren. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

