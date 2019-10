En person pågrepet og siktet for å ha kjørt på Daisy

Mer enn fire måneder etter at Tran ble funnet død på en grusvei søndag 2. juni, har politiet nå for første gang innkalt til pressekonferanse om saken i Kristiansand klokka 12.00.

Teorien har vært at Tran ble påkjørt og drept, hennes litauiske venninne ble forlatt hardt skadet og at sjåføren stakk av. Såkalt «hit and run».

NRK har fått bekreftet fra flere kilder at en person er pågrepet. Bistandsadvokat for kvinna som ble skadet, Gunnar Stokke, bekrefter dette:

– Vi er tilfreds med at politiet har hatt et gjennombrudd som har ført til en pågripelse, sier Stokke til NRK.

Bistandsadvokat for Trans familie, Jorunn Karin Ingebrethsen er også fornøyd:

– Alt jeg har å si nå er at jeg er glad for at politiet ser ut til å ha hatt en utvikling i saken.

Politiet har avhørt 80-90 personer for å forsøke å finne ut hvem som kjørte på Tran og hennes litauiske venninne.

Etterforskningsleder Hellek Rue viser til pressekonferansen:

– Jeg vil ikke si noe nå, vi venter med å gå ut med opplysningene.

Ingen har meldt seg etter hendelsen, til tross for at både familie, venner og politiet innstendig har bedt om dette.

Vennene laget et minnested for Daisy Mai Tran like ved der hun ble funnet død. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Nytt tips

30. august skrev NRK at politiet hadde beslaglagt en bil som kunne tilhøre gjerningspersonen. Det var på bakgrunn av et nytt tips, politiet mente den var av interesse, sa etterforskningsleder Hellek Rue.

Han har gjentatte ganger i media bedt gjerningspersonen melde seg.

Etterforskningsleder Hellek Rue har flere ganger oppfordret den skyldige til å melde seg. Foto: Odd Rømteland/NRK

Snartemo huser bare et par hundre innbyggere i Hægebostad kommune med 1600 personer. Den aktuelle helgen var det festival i bygda, og mange fester i området.

Politiet ba alle som hadde oppholdt seg på Urestadveien mellom midnatt og klokka seks søndag 2. juni, om å melde seg. Listene over mobiler som ble registrert på basestasjoner i området ble gjennomgått systematisk.

Heiegården Viking Village, der Tran jobbet dugnad for en forestående alternativ-festival. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Viking Village

Tran var en del av et techno-miljø i Stavanger, og var i Snartemo denne helga for å jobbe dugnad i forbindelse med en festival de skulle arrangere. I slutten av juni skulle stedet fylles med folk fra inn- og utland under en såkalt Bivrost-gathering. Festivalen har sitt utspring i amerikanske «Burning Man», et bålrituale i forbindelse med sommersolverv. De hadde leid heiegården Viking Village.

Veien til heiegården møter Urestadveien, der kvinnene ble funnet. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Det var fest på lørdagskvelden og de to venninnene gikk ut for å ta seg litt luft, ifølge venner NRK har snakket med. Da de drøyde med å komme tilbake, begynte vennene å lete etter dem. De ble funnet i fem-tiden på grusveien noen hundre meter fra gården. Tran lå død, og venninna hardt skadet med mange beinbrudd.

Familien til Norge

Tran ble kremert tidligere i sommer, og familien hennes kom til Norge for å ta med seg hjem datterens urne. Like etter dødsfallet, kom moren hennes med en innstendig bønn om at gjerningspersonen måtte melde seg.