Én av tre vil ha kjemisk kastrering av pedofile overgripere

I forbindelse med dokumentarserien «Innafor», har NRK kartlagt nordmenns holdninger til pedofile som gruppe. 1000 kvinner og menn over hele landet er spurt om å ta stilling til diverse tiltak som kan forhindre at dømte overgripere forgriper seg på nytt etter soning.

Landsgjennomsnittet viser at 34 prosent av de spurte sier ja til kjemisk kastrering. På Sørlandet og i Telemark er andelen 39 prosent.

Justisminister Per-Willy Amundsen sa under valgkampen i august at han mener pedofile skal kunne dømmes til tvangskastrering. Han viste da til prøveprosjekter i Sverige og Danmark hvor pedofile har fått hormonbehandling.

Også i Trondheim har man prøvd ut kjemisk kastrering på frivillig basis for å dempe lysten, men forskingen på feltet spriker.

Kjemisk kastrering innebærer bruk av medikamenter for å redusere eller fjerne sexlyst.

Mange har sterke meninger om straffereaksjoner overfor personer som har begått seksuelle overgrep mot barn.

Jonas Birkedal. Foto: Morten Rosenvinge / NRK

– De har uten tvil gjort noe galt. At de kan la være å gjøre det igjen er jo fantastisk, sier Jonas Birkedal, som NRK møter på gata i Kristiansand.

Victor Knudsen mener personer som skader et menneskes liv gjennom seksuelle overgrep, ikke kan tilgis.

Kjemisk kastrering av seksualforbrytere Ekspandér faktaboks Medisinsk behandling som reduserer det mannlige kjønnshormonet testosteron i blodet, og dermed nedsetter sekssualdriften.

Virkningen opphører når behandlinga stoppes. Hormonbehandlinga får ikke varige følger for kroppen.

Behandlinga kan gi bivirkninger i form av vektforandringer, midlertidig redusert forplantningsevne, indre uro og nedsatt stemningsleie.

Medisinen virker også beroligende. Den demper aggresjon og fører til at tvangstanker forsvinner.

Medikamentet androcur blir gitt i pilleform eller som injiserte månedsdoser.

I USA er medikamentet medoxyprogesteron (MPA) brukt, mens cyproteron acetat (CPA) er brukt mest i Europa. Kilde: BBC og Aftenposten

Må utredes

Samtaleterapi har vært den rådende tilnærming til pedofile i Norge. I Vest-Agder har det vært gruppeterapi i fengselet for innsatte som er dømt for overgrep.

Margareth Bjørtvedt. Foto: Morten Rosenvinge / NRK

Å ta i bruk kjemisk kastrering, krever at vi kjenner til konsekvensene, mener Margareth Bjørntvedt, daglig leder av Senter mot seksuelle overgrep (SMSO) i Agder.

– Før man gjør dette til et vanlig tiltak så må det utredes grundig i relevante fagmiljøer. Både for å kartlegge de fysiske og de psykiske konsekvensene.

– Kjemisk kastrering synes jeg ikke vi kan pålegge noen, sier hun

Tror ikke kastrering er løsningen

Jarle Holseter var offer for en overgriper. Som liten gutt ble han misbrukt av en voksen mann. Han tror ikke kjemisk kastrering er løsningen.

– Jeg er ganske sikker på at problemet i forhold til å «tenne» på barn – sitter mellom øra og ikke i skrittet. Overgripere har armer og bein, fingre og munn og kan påføre sine ofre store skader på den måten.

Holseter er mer opptatt av at hjelpetiltakene overfor pedofile må oppgraderes kraftig.

Selv er han med i Utsattmann.no, et nettverk av menn som fikk ødelagt barndommen av voksne overgripere. For ett år siden sto de fram og fortalte om sine opplevelser i blant annet to NRK dokumentarer.

Etter at de gikk ut offentlig med sine historier, har tilbudene om å holde foredrag stått i kø, og Holseter har reist land og strand rundt for å informere.

