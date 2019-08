Én av to nordmenn har lav tillit til regjeringen

Utført av Respons Analyse 7. - 26. juni 2019.

Formål: Måle velgernes tillit til norske institusjoner

Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2-3 prosentpoeng for hoved frekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større.

Utvalg: Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Utvalget er trukket tilfeldig fra Bisnodes database over private telefonnumre i Norge. Andelen mobilnummer i utvalget utgjør over 90 prosent.