Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Man kjenner på presset for å dra på jobb selv om man er syk. Det finnes jo ikke vikarer, sier Charlotte Holbæk.

Ungdomsskolelæreren står i vinduet. Koronatesten ble tatt i går.

Der fikk hun et papir som krever at hun holder seg hjemme på Iveland, nord for Kristiansand.

– Men det er vanskelig. Jeg vil ikke være borte fra elevene mine.

Selv om hun må jobbe hjemmefra prøver 29-åringen å være positiv. Foto: Mairi Macdonald / NRK

– Kan ikke ha det slik

I desember gjorde Utdanningsforbundet en undersøkelse blant sine medlemmer i grunnskolen. Nesten 4500 lærere i Agder ble spurt.

De tror svarene speiler resten av Lærer-Norge.

– Vi kan ikke ha det slik. Dette er noe som kommunene og skoleledere må ta tak i, sier Tor Anders Råbu i Utdanningsforbundet Agder.

25 prosent av lærerne oppgir at de har gått på jobb en eller flere ganger selv om de har følt seg syke.

Dette er stikk i strid med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.

– Disse tallene er oppsiktsvekkende når vi vet at mange skolebarn skulle feire jul med besteforeldre like etter, sier Tor Anders Råbu i Utdanningsforbundet Agder. Foto: Mairi Macdonald / NRK

Derfor gikk de på jobb

30 prosent av lærerne som valgte å gå på jobb vurderte selv - eller sammen med ledelsen - at de ikke var koronasyke.

Samtidig sier mange at de hadde «koronasymptomer» som hodepine og hoste.

– Det bør være leger som vurderer helsa til folk. Ikke ledelsen eller læreren selv, sier Råbu.

Rundt halvparten oppga at vikarsituasjon, dårlig samvittighet eller merbelastning for kolleger gjorde at de gikk på jobb.

Oppsiktsvekkende tall

Som kontaktperson for grunnskolene ser Råbu hvilken skvis lærerne står i hver dag.

Han mener undersøkelsen viser at lærernes lojalitet ligger i samfunnsoppdraget deres. At elevene skal ha et godt tilbud.

– Mange har ikke samvittighet til å holde seg hjemme fordi det ikke er vikarer å sette inn. Da blir det ekstra arbeid på kollegene.

Charlotte Holbæk må omrokkere på arbeidsplanene når hun må være hjemme. – Både lærer og ledelse gjør en ekstrem jobb for å dekke inn vikarer for tiden, sier hun. Foto: Mairi Macdonald / NRK

Kjent problematikk

Utdanningsforbundet er bekymret for at lærerne utover våren skal møte veggen.

– Vi frykter at kommunenes koronapenger denne våren ikke når ut til klasserom og hardt pressede lærere, sier Marit Himle Pedersen i sentralstyret i Utdanningsforbundet.

Hun sier det er viktig at ansvaret ikke legges på den enkelte lærer. Systemet må ta ansvar.

– Kommunene må være i forkant med å skaffe vikarer til å dekke inn økt sykefravær.

Les mer: Ber kommunene bruke koronamilliarder på skolene

Direktør overrasket

Kristiansand kommune er overrasket over at så mange går på jobb selv om de har symptomer på korona.

– Lærere ønsker å strekke seg langt. Men i den situasjonen vi er i nå er det beste lærere kan gjøre å være hjemme ved sykdom, sier oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad.

Kristin Eidet Robstad vet det er mange som opplever høyere belastning enn vanlig under pandemien. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Mer sykefravær

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstuttet påpeker at det er nettopp ved inngangen til koronasykdom at man er på sitt mest smittsomme.

– Dette gjelder selvsagt også lærere, sier Aavitsland.

Overlegen tror det blir mer sykefravær denne vinteren.

Han understreker at alle må holde seg hjemme ved akutt hoste, feber, hodepine eller andre symptomer på korona.

– Det må arbeidsgivere være klar over.