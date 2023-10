Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks * En fersk rapport viser at en av fire ansatte i kriminalomsorgen har fryktet for eget liv på jobb. Syv av ti har vært redde på jobb.

– Det er svært alvorlig. Å hele tiden gå på jobb med risiko for vold, trusler, spytting og situasjoner med selvskading, er belastende, sier Ole Gunnar Selås.

Han er leder for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) i Agder.

Selås sier ansatte i Agder fengsel stadig oftere opplever vold og trusler på jobb.

Leder for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) i Agder, Ole Gunnar Selås. Foto: Espen Bierud| / NRK

– Hittil i år har vi passert 100 avvik knyttet til vold eller trusler om vold, forteller Selås.

Det tilsvarer mer enn en dobling sammenlignet med tallene for hele 2022. Fremdeles gjenstår to måneder av 2023.

– Vi går altså mot en dyster rekord ved årsskiftet, sier Selås.

Agder Fengsel – Froland er Norges nyeste fengsel. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen

Fengselet i Froland skal etter planen kutte driftsbudsjettet med 70–80 millioner kroner sammenlignet med årene 2020/21.

NRK skrev denne uken om innsatte som frykter konsekvensene av kuttene.

– Det er mange som er slitne og har psykiske problemer. Folk jeg snakker med har selvmordstanker. Og det blir verre og verre. Livet er forferdelig akkurat nå, sa en av de innsatte til NRK.

Ny rapport

Rambøll har på oppdrag for Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) gjennomført en kartlegging av psykiske belastningsreaksjoner blant nåværende og tidligere ansatte i kriminalomsorgen.

Dette viser rapporten:

Én av fire (26 %) sier i undersøkelsen at de har kjent på dødsfrykt eller fare i forbindelse med en hendelse. Frykten har de kjent på enten en eller flere ganger.

Nesten én av tre har opplevd at en kollega har blitt alvorlig skadet (28 %).

Direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Lise Sannerud, ser en utvikling:

– Det er åpenbart at mange av kriminalomsorgens ansatte står i en svært krevende situasjon. Vi har de senere år sett at andelen innsatte og domfelte med alvorlige psykiske lidelser har økt kraftig.

Lise Sannerud er direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet. Foto: Paal Espen Hambre / Kriminalomsorgsdirektoratet

Sannerud peker også på økt bruk av hjemmesoning. Tidligere satt flere med mildere straffer innelåst i norske fengsler. Flere av disse soner i stedet med fotlenke hjemme.

– En større andel av de innsatte i dag er dømt for mer alvorlig kriminalitet, sier Sannerud.

1746 nåværende og 323 tidligere ansatte i kriminalomsorgen har svart på spørreundersøkelsen.

Rapporten maler et dystert bilde av arbeidsforholdene:

56 prosent har opplevd voldsom maktbruk mellom innsatte og domfelte.

48 prosent har også opplevd at en innsatt eller domfelt har blitt alvorlig skadet.

66 prosent svarer at de har opplevd eller vært vitne til at en innsatt eller domfelt har begått selvmord eller forsøkt å ta sitt eget liv.

39 prosent har opplevd å finne en innsatt eller domfelt død.

52 prosent har vært redd flere ganger.

70 prosent svarer at de har opplevd trusler.

Sannerud sier de har etablert en arbeidsgruppe som skal jobb videre med resultatene av rapporten.

– Rambøll-rapporten er laget på oppdrag fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), og den er et godt utgangspunkt for videre arbeid med å bedre situasjonen.

Skal spare inn 122 millioner

Hovedverneombud for de ansatte i Froland, Harald Hervik, sier det kommer til å bli svært vanskelig å drive fengsel fremover.

– Vi opplever nå så mye kutt at vi ikke har sjans til å drive et fullverdig tilbud for de innsatte i forhold til alle de intensjonene vi har innenfor de innsatte.

Hovedverneombud for de ansatte i Froland, Harald Hervik. Foto: Espen Bierud / NRK

Ole Gunnar Selås i NFF mener kuttene vil bety langt færre kolleger på jobb. Han frykter for helsen til ansatte.

– Vi mener situasjon er kritisk i forhold til bemanning. Det er kuttet til beinet.

Skilt ved hovedinngangen i Froland fengsel. Foto: Espen Bierud / NRK

Lise Sannerud innrømmer er situasjonen er krevende, men skylder på Stortinget.

– Den økonomiske situasjonen i kriminalomsorgen er svært krevende på alle nivåer i etaten. Det skal i løpet av året spares inn ca. 122 millioner kroner. Per nå ligger etaten an til å klare dette.

Kriminalomsorgens budsjett vedtas av Stortinget, som en del av statsbudsjettet.

Selås håper myndighetene snart griper inn.

– Det er helt nødvendig med en bærekraftig bemanning og ressursøkning for å redusere faren for psykiske belastningsskader for sikkerhetspersonell i kriminalomsorgen.