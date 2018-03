– Vi sier vi er født med ski på beina, men egentlig er vi født med fiskestang i hånda, sier Espen Farstad. Han er informasjonssjef i Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF), men nå har han påskeferie – og har tatt med seg fiskestanga på tur.

For selv om påska for mange er synonymt med fjelltur, ski og Kvikklunsj, finnes også de som foretrekker sjøen når ferien setter inn.

Fra Østfold inn mot Oslofjorden, og godt nedover sørlandskysten er det nemlig høysesong for sjøørretfiske på denne tiden av året.

Utradisjonell tradisjon

– Oi, her var det fisk! Kanskje den minste fisken jeg har fått noensinne, ler Brede Flatset Johnsen.

Han har ikke stått lenge på bystranda i Kristiansand før sjøørreten biter på fiskekroken. På grunn av størrelsen havner den derimot like raskt tilbake i sjøen igjen.

Det var ikke store fisken som gikk på kroken. – Det viktigste er ofte ikke å få fisk, men å komme seg ut og kjenne på følelsen, sier Brede Flatseth Johnsen. Foto: Kristin Olsen / NRK

– Det viktigste er å få bøy på stanga, sier Johnsen med et smil. Han forteller at fisking i påska er en tradisjon blant sportsfiskere som ham.

Og etter årets lange og kalde vinter er forventningene ekstra høye når våren endelig melder ankomst.

– Alle som driver med fisking på jevn basis, har sittet hjemme og hatt det ganske ille nå en god stund. Forventningene er enormt store.

Selv om mange drar på fjellet i påsken, blir over halvparten av oss igjen nede i lavlandet. Veldig mange finner glede av å møte våren i sjøkanten, ifølge Espen Farstad i NJFF. Foto: Kristin Olsen / NRK

Stor pågang

Ifølge Farstad i NJFF ser de en gledelig økning i andelen sportsfiskere i Norge.

– Det blir stadig flere som finner glede i dette. På denne tiden av året står tusener på odder og skjær, og jakter sjøørret og annen fisk.

Innehaver Stein Grønberg ved Grønberg sport i Kristiansand, som spesialiserer seg på fiske, kan bekrefte at pågangen i påska pleier å være stor.

– Påska er starten på sjøørretfiske for de aller fleste. Det er da det begynner for alvor, sier han, og legger til at han selv har fått sjøørret på kroken i ferien.

– Den fineste tida vi har er når det endelig begynner å spire og gro.

Stein Grønberg merker pågang i butikken i Kristiansand i påska. Foto: Kristin Olsen / NRK

I pose og sekk

Tilbake til Bystranda i Kristiansand, har Brede Flatset Johnsen i løpet av ti minutter fått to små sjøørreter på kroken. På en god dag kan han få opp mot 20 fisk på en økt.

– Forholdene er litt vanskelige nå. Men ofte er ikke det viktigste å få fisk, men å komme seg ut og kjenne på følelsen.

Siste delen av påska skal tilbringes på hytta.

– Men hvis vi hadde hatt en skikkelig bra vår med varmegrader og ingen is, kunne jeg gjerne tatt én uke ved sjøen, sier han, før han kaster ut snøret på ny.